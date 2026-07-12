Muere el senador estadounidense Lindsey Graham, aliado clave de Trump

El destacado senador estadounidense Lindsey Graham, un aliado clave del presidente Donald Trump, murió a los 71 años tras una “enfermedad breve y repentina”, informó su oficina este domingo.

Graham, conocido por su trabajo en política exterior, fue un firme defensor de la guerra con Irán y en los últimos años instó tanto a Trump como a la Administración de Joe Biden a respaldar la lucha de Kiev contra la invasión rusa.

La oficina del senador republicano por Carolina del Sur señaló en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X que “falleció por una enfermedad breve y repentina” el sábado por la noche. Graham había cumplido 71 años el jueves.

“La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil”, indicó el comunicado.

NBC News informó que los servicios de emergencia respondieron a un llamado por “paro cardíaco” en la residencia de Graham en Capitol Hill el sábado por la noche, según audio del escáner policial obtenido por NBC y otros medios.

Trump rindió homenaje al influyente senador este domingo y lo calificó como “una de las mejores personas” en una publicación en su sitio Truth Social.

“¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha muerto! Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. ¡¡¡Lindsey será muy extrañado!!!”

Graham realizó un intento fallido de llegar a la presidencia en 2016, cuando advirtió que los republicanos no debían apoyar a Trump porque era un “intolerante racista, xenófobo y religioso”.

Su relación se tensó luego con la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando Graham dijo a sus colegas republicanos “no cuenten conmigo, ya es suficiente”, aunque más tarde votó en contra de condenar a Trump en su juicio político.

Graham reconstruyó la relación tras el regreso de Trump al poder y apoyó su campaña de reelección.

‘Un gran amigo de Israel’

Graham también fue un firme partidario de Israel y un defensor de línea dura de la guerra con Irán.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó: “Lindsey es un gran amigo de Israel y un amigo muy querido para mí”.

“Lindsey entendía que la seguridad de Israel y la de Estados Unidos son inseparables. Dedicó su vida a defender a Estados Unidos, fortalecer nuestra alianza y defender al mundo libre”, afirmó Netanyahu en un comunicado difundido por su oficina.

El presidente israelí, Isaac Herzog, dijo que la noticia lo dejó “conmocionado y con el corazón roto”.

“El senador Graham era un faro de claridad moral y un verdadero líder de la asociación entre Estados Unidos e Israel”, escribió en una publicación en X.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, también manifestó su profunda tristeza por la muerte de Graham, a quien había recibido en Kiev el viernes pasado.

“Visitó Ucrania diez veces durante los años de la invasión a gran escala de Rusia y estuvo aquí con nuestro pueblo cuando más se lo necesitaba. Estados Unidos y el mundo han perdido a un líder decidido”, expresó Zelensky en una publicación en Facebook.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la lucha de Graham por apoyar a Ucrania y lo describió como un “líder decidido y valiente”.

‘Irremplazable’

La muerte de Graham se produce mientras la hospitalización de varias semanas del exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, sacude al partido en los últimos meses de su larga carrera en el Congreso.

Los republicanos mantienen una estrecha mayoría de 53 a 47 en el Senado, pero tendrán poco margen para ausencias en las votaciones o deserciones. McConnell fue internado el mes pasado y no vota desde el 11 de junio.

Graham fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 1994, antes de llegar al Senado en 2002.

Luego fue reelecto al Senado en 2008, 2014 y 2020, y en su etapa más reciente se desempeñó como presidente del Comité de Presupuesto del Senado.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, describió a Graham como “irremplazable”.

“El más feroz de los luchadores por Carolina del Sur y por Estados Unidos, y un amigo leal e inquebrantable”, escribió McMaster en X.

Criado en el pueblo de Central, Carolina del Sur, donde sus padres administraban un restaurante y un salón de pool, Graham fue el primero de su familia en ir a la universidad, según su biografía en el sitio web del Senado.

Sirvió como abogado militar y alcanzó el rango de coronel de la Fuerza Aérea, una experiencia que marcó su postura intervencionista en política exterior.

En 2002 votó a favor de la acción militar contra Irak tras los atentados del 11 de septiembre, y más tarde apoyó una presencia estadounidense de largo plazo en Afganistán.

Graham fue un crítico frecuente de la política exterior del presidente Barack Obama, a quien calificó en 2015 como un “opositor débil del mal” por su negociación de un acuerdo nuclear con Irán.