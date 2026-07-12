[Lo+Leído] Subcomisario de la PDI se parapeta en Las Condes y denuncia redes de corrupción

El funcionario permaneció por más de tres horas encerrado en un edificio de oficinas de Las Condes, desde donde pidió auxilio y aseguró temer por su vida. Durante el procedimiento afirmó que buscaba denunciar ante la Fiscalía irregularidades al interior de la PDI.

El subcomisario de la PDI Rodrigo Silva permaneció parapetado durante más de tres horas en una oficina de un edificio en Las Condes, donde rompió parte de un ventanal y pidió ayuda a gritos.

Durante el incidente, Silva afirmó que buscaba denunciar ante el Ministerio Público presuntos hechos de corrupción e irregularidades al interior de la PDI y de otras instituciones. El texto señala que ninguna de esas denuncias ha sido corroborada públicamente.

Según el relato de su esposa, el funcionario había recibido notificaciones relacionadas con uno o más sumarios administrativos, se sentía perseguido y tenía la intención de acudir a la Fiscalía para denunciar hechos de los que tenía conocimiento.

Carabineros estableció un perímetro de seguridad con apoyo de Seguridad Municipal de Las Condes y Bomberos. Tras varias horas de diálogo, Silva depuso su actitud y fue trasladado al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y evaluar su estado de salud.

Al cierre de la edición, la PDI no había emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. El Ministerio Público decretó reserva de la investigación y encargó las diligencias al OS9 de Carabineros. Sigue leyendo en El Mostrador