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[Lo+Leído] Subcomisario de la PDI se parapeta en Las Condes y denuncia redes de corrupción
El funcionario permaneció por más de tres horas encerrado en un edificio de oficinas de Las Condes, desde donde pidió auxilio y aseguró temer por su vida. Durante el procedimiento afirmó que buscaba denunciar ante la Fiscalía irregularidades al interior de la PDI.
- El subcomisario de la PDI Rodrigo Silva permaneció parapetado durante más de tres horas en una oficina de un edificio en Las Condes, donde rompió parte de un ventanal y pidió ayuda a gritos.
- Durante el incidente, Silva afirmó que buscaba denunciar ante el Ministerio Público presuntos hechos de corrupción e irregularidades al interior de la PDI y de otras instituciones. El texto señala que ninguna de esas denuncias ha sido corroborada públicamente.
- Según el relato de su esposa, el funcionario había recibido notificaciones relacionadas con uno o más sumarios administrativos, se sentía perseguido y tenía la intención de acudir a la Fiscalía para denunciar hechos de los que tenía conocimiento.
- Carabineros estableció un perímetro de seguridad con apoyo de Seguridad Municipal de Las Condes y Bomberos. Tras varias horas de diálogo, Silva depuso su actitud y fue trasladado al Hospital de Carabineros para constatar lesiones y evaluar su estado de salud.
- Al cierre de la edición, la PDI no había emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. El Ministerio Público decretó reserva de la investigación y encargó las diligencias al OS9 de Carabineros.