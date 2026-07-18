Paraguay: impidieron abordar vuelo a esposa de Embajador de Chile en República Dominicana

Patricia Nieto debió prestar declaraciones ante un fiscal. La madre de su nieta, de dos años, la acusó de haber sustraído a la niña. Ella niega la acusación y dice que quien secuestró a la menor es la progenitora. La pequeña fue encontrada junto a su padre en Argentina.

Impedimento de viaje por denuncia de secuestro en Paraguay : Patricia Nieto Ibaceta, esposa del nuevo embajador chileno en República Dominicana, fue impedida de abordar un vuelo a Santiago en el aeropuerto de Asunción debido a una denuncia por el secuestro de su nieta, siendo escoltada por la policía hasta el fiscal Aldo Cantero como medida preventiva para la investigación.

: Patricia Nieto Ibaceta, esposa del nuevo embajador chileno en República Dominicana, fue impedida de abordar un vuelo a Santiago en el aeropuerto de Asunción debido a una denuncia por el secuestro de su nieta, siendo escoltada por la policía hasta el fiscal Aldo Cantero como medida preventiva para la investigación. Justificación policial de la retención : El comisario Hugo Blanco explicó que se evitó su salida del país porque, de haber viajado, se habría dificultado la investigación en curso, lo que motivó su traslado ante la autoridad fiscal.

: El comisario Hugo Blanco explicó que se evitó su salida del país porque, de haber viajado, se habría dificultado la investigación en curso, lo que motivó su traslado ante la autoridad fiscal. Defensa de Nieto y acusación de retención ilícita : Tras quedar en libertad, Nieto declaró que la niña es chilena, que la madre tenía una orden de restitución internacional y una sentencia por secuestro internacional en Chile, y acusó a la madre de mantener a la menor retenida ilícitamente en Paraguay tras vencer un permiso de viaje, afirmando que se ha victimizado al supuesto delincuente.

: Tras quedar en libertad, Nieto declaró que la niña es chilena, que la madre tenía una orden de restitución internacional y una sentencia por secuestro internacional en Chile, y acusó a la madre de mantener a la menor retenida ilícitamente en Paraguay tras vencer un permiso de viaje, afirmando que se ha victimizado al supuesto delincuente. Versión contrapuesta de la madre y orden de detención internacional : La denunciante paraguaya, Diana Rojas, sostuvo que el padre de la niña incumplió la orden de entregarla y dejó de responder sus llamadas, mientras el fiscal Cantero confirmó que solicitó la detención del padre, Francisco Bustos Nieto, instrucción que también fue emitida a Interpol.

: La denunciante paraguaya, Diana Rojas, sostuvo que el padre de la niña incumplió la orden de entregarla y dejó de responder sus llamadas, mientras el fiscal Cantero confirmó que solicitó la detención del padre, Francisco Bustos Nieto, instrucción que también fue emitida a Interpol. Ubicación del padre y la menor en Argentina: El viernes por la noche, Francisco Bustos Nieto fue localizado junto a la niña en la ciudad argentina de Resistencia, tras permanecer con paradero desconocido según la declaración previa de Patricia Nieto. Revisa la nota completa en el siguiente link: