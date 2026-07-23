Nicaragua acusa a Chile de “injerencista” por críticas a Ortega tras anuncio de no más elecciones

El Gobierno de Nicaragua acusó este jueves a Chile de realizar comentarios “injerencistas”, luego de que la Cancillería cuestionara las declaraciones del líder nicaragüense, Daniel Ortega, quien aseguró que en su país “no volverá a haber elecciones”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense señaló que los cuestionamientos chilenos afectan sus “procesos políticos, jurídicos e institucionales, soberanos y dignos”. “Corresponde el más absoluto respeto a los principios de no injerencia y no intervención”, sostuvo Managua.

El comunicado agregó que Nicaragua defiende la “no intromisión en los asuntos y decisiones de cada país” y cerró con un mensaje de fraternidad hacia “el pueblo valiente, vibrante y solidario de Chile”.

Chile exige elecciones libres

La Cancillería chilena había expresado su “honda preocupación” por las palabras de Ortega y reafirmó que las elecciones libres, periódicas y transparentes son un elemento esencial de la democracia representativa. A juicio de Santiago, sus declaraciones comprometen el derecho del pueblo nicaragüense a elegir a sus autoridades.

Durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega afirmó que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” para que la oposición intente “atrapar el gobierno” y “el poder”. El dirigente, de 80 años, gobierna desde el 2007.

El presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, sostuvo posteriormente que sí habrá comicios, aunque bajo un nuevo marco constitucional que los proteja de la injerencia extranjera y de los denominados “traidores a la patria”.