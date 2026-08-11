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Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia MUNDO EFE

Sube a 169 el número de muertos y a 668 el de heridos por el terremoto en Colombia

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Por : EFE Agencia de noticias en español
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia dejó al menos 169 muertos y 668 heridos, según un balance parcial. Cali y Pereira concentran la mayoría de las víctimas, mientras cinco ciudades permanecen en alerta roja y se reportan al menos 165 edificios colapsados.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El balance preliminar del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia aumentó a 169 fallecidos y 668 heridos, aunque las cifras no incluyen completamente las zonas rurales ni a los desaparecidos. Cali registra 85 muertos y Pereira 66. El sismo provocó el colapso de edificios y daños en hospitales, aeropuertos, servicios públicos y transportes. Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja.
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El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que hay 668 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

“El balance preliminar asciende a 169 personas fallecidas en Colombia, 165 de ellas se registran en ciudades capitales, que concentran el 97,6 % de las víctimas mortales reportadas hasta el momento”, explicó la institución.

Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste), tiene 85 fallecidos, seguida de Pereira, capital de Risaralda, que limita con San José del Palmar (Chocó), epicentro del terremoto, y suma 66 víctimas mortales, según la información.

La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

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El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.

En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT). Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

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