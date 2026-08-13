Centro CHIC es relevado como polo geoestratégico para la soberanía científica de Chile

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) fue destacado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación como una capacidad estratégica para producir conocimiento y fortalecer la presencia científica de Chile en el extremo austral.

El reconocimiento se produjo durante la Cuenta Pública 2026 del Ministerio de Ciencia, realizada este jueves en el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG), en Punta Arenas.

Tras la actividad, Ximena Lincolao fue consultada por el propio centro sobre su relevancia para el país. “El Centro Internacional Cabo de Hornos tiene un valor único para Chile, y hacer ciencia desde ahí le da a Chile soberanía científica, territorial y también geopolítica”, afirmó.

Lincolao también vinculó el trabajo científico desarrollado junto al Estrecho de Magallanes con las condiciones que ofrece Cabo de Hornos. “Estamos acá en el laboratorio de la Universidad de Magallanes, con el Estrecho de Magallanes atrás. Y el Centro Internacional Cabo de Hornos nos da una experiencia similar, que es impensada y única para otros países”, sostuvo.

El CHIC desarrolla investigación interdisciplinaria sobre biodiversidad, cambio climático y las relaciones entre los ecosistemas y las comunidades subantárticas. Su trabajo genera evidencia para la conservación, la toma de decisiones públicas y el desarrollo sostenible del extremo austral.