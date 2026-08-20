Venezuela liberó a tres militares acusados de “traición a la patria” durante mandato de Maduro

Según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), tres militares venezolanos acusados en 2024 de “traición a la patria” fueron liberados. Habían sido recluidos por razones políticas al ser vinculados al supuesto plan para asesinar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los dos hombres y una mujer se encontraban en la cárcel militar de Rao Verde, estado Miranda (norte), cerca de Caracas. Se trata de Marcos Insignares García, Wladimir Escalona Gutiérrez y Riannys Mujica de Montesinos. Los tres individuos, junto a otros 30 militares, fueron degradados por el entonces Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, por supuestas “acciones criminales y terroristas” contra el Gobierno y el mandatario de ese período, Nicolás Maduro, que hoy está detenido en EE.UU.

“Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, expresó la ONG.

Los tres militares salen de prisión luego de que el Gobierno informara de 131 excarcelaciones en medio de un proceso de negociación promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición que culminó su primer ciclo hace una semana.

No obstante, la Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora venezolana, contabilizó solo 105 liberaciones durante el la mediodía hora local venezolana. Entonces, se exigió “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.

Según el juicio de la coalición, “solo se necesita voluntad política” y “nada justifica que aún permanezcan más de 460 inocentes tras las rejas”, según su propio conteo.

Por otro lado, la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos en Venezuela, había confirmado 81 excarcelados desde el pasado viernes hasta las 17:15 hora local del lunes (21:15 GMT), aunque advirtió que siguen verificando liberaciones.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.