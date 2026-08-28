Bachelet concreta diálogo con Sheinbaum tras quedar penúltima en sondeo del Consejo de Seguridad

La expresidenta Michelle Bachelet concretó este viernes su esperada conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en medio del complejo escenario que enfrenta su candidatura a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Bachelet llegó el martes a México y debió esperar un espacio en la agenda de la Mandataria mexicana, según informó La Tercera. El gobierno de Sheinbaum patrocina la postulación de la exjefa de Estado junto con la administración brasileña de Luiz Inácio Lula da Silva.

La reunión estuvo marcada por la incertidumbre. Durante su conferencia de prensa de este viernes, Sheinbaum había puesto en duda que pudiera recibir a Bachelet debido a sus actividades.

“No estoy segura si la voy a poder recibir, porque tengo bastantes actividades. Pero voy a estar en contacto con ella para ver el momento en que pueda recibirla”, señaló la presidenta mexicana.

Sheinbaum había destacado previamente las credenciales de Bachelet, aunque también advirtió que era necesario evaluar sus “posibilidades” reales de imponerse en la competencia para suceder al portugués António Guterres.

La candidatura de la exmandataria atraviesa un escenario adverso. En el segundo sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU obtuvo dos respaldos entre 15 integrantes y quedó en el penúltimo lugar entre ocho postulaciones. Solo superó a la ecuatoriana Ivonne Baki, inscrita bajo el patrocinio de Tonga.