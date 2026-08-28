Conservador Luis Maldonado invoca Ley Zamudio y su caso llega al Tribunal Constitucional

El conservador de Santiago, Luis Maldonado, abrió una nueva vía judicial para intentar mantenerse en el cargo después del 2 de octubre, fecha en que comenzará a regir la norma que obliga a cesar a notarios y conservadores mayores de 75 años.

El abogado, de 81 años, presentó una acción de no discriminación arbitraria amparada en la Ley Zamudio ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, según informó La Tercera.

En su demanda, Maldonado sostiene que la reforma notarial lo obliga a dejar sus funciones únicamente por haber superado los 75 años, sin que exista una evaluación de su idoneidad para ejercer el cargo.

El conservador también cuestiona que la nueva regla afecte a quienes ingresaron al sistema antes de la reforma de 1995. Hasta ahora, ese grupo podía continuar en sus funciones mientras mantuviera las condiciones de salud e idoneidad requeridas.

La intervención del Tribunal Constitucional

La ofensiva enfrenta un obstáculo: la Ley Zamudio declara inadmisibles las acciones de no discriminación arbitraria destinadas a impugnar el contenido de leyes vigentes.

Sin embargo, la jueza del 28° Juzgado Civil de Santiago, Claudia Veloso, presentó el 25 de agosto un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que esa cláusula podría producir efectos inconstitucionales en este caso concreto.

El requerimiento quedó radicado en la Primera Sala del TC y en el expediente figura como requerido el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Maldonado ya había intentado frenar su salida mediante un amparo económico, pero esa acción no prosperó.

Una estrategia similar adoptó la notaria de Melipilla, Rosemarie Mery, de 76 años. Representada por el exministro del TC Gonzalo García, presentó otro requerimiento de inaplicabilidad vinculado con una demanda tramitada ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

La presentación de Mery sostiene que la reforma utiliza la edad como único criterio para disponer el cese, lo que, a juicio de su defensa, vulneraría la igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y normas internacionales sobre los derechos de las personas mayores.