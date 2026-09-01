Ministro Quiroz anticipa ajuste a proyección de crecimiento tras caída de 1,5 % del Imacec

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que el Gobierno ajustará su proyección de crecimiento para 2026, actualmente fijada en 1,8 %, luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayera 1,5 % interanual en julio.

El retroceso, el mayor desde marzo de 2023, se ubicó en la parte más baja de las estimaciones del mercado. Tras conocerse el dato, el exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó que Quiroz calificara previamente el crecimiento de junio como un punto de inflexión.

“Creo que el ministro va a tener que esperar todavía un poco antes de poder ver un punto de inflexión efectivo”, señaló Marcel en radio Infinita.

Quiroz respondió que no es conveniente observar una cifra aislada “con un microscopio”, sino analizar la trayectoria económica “con telescopio”. En ese sentido, sostuvo que Chile viene de un prolongado periodo de estancamiento y que el resultado reafirma la necesidad de las medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia tributaria, certeza jurídica y atracción de inversiones.

“Todo lo que hemos visto en términos de expectativas, en términos de inversiones que se aprueban, en términos de perspectivas de inversión, han ido al alza”, afirmó.

Ajuste a las estimaciones

Consultado por la meta de expansión de 1,8 % para este año, el secretario de Estado reconoció que el Imacec de julio deberá ser incorporado en las nuevas estimaciones.

“Desde luego que en la proyección de crecimiento para el año completo hay que tomar en cuenta este número y hay que ajustarla. El próximo informe de finanzas públicas va a tomar cuenta de ello”, señaló.

Sin embargo, Quiroz afirmó que las perspectivas para los próximos meses no han cambiado y descartó que la caída de la actividad ejerza presión sobre el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027.

Con el resultado de julio, la economía tendría que crecer en promedio 4,9 % interanual entre agosto y diciembre para alcanzar la meta gubernamental de 1,8 %. Incluso para cerrar 2026 con una expansión de 1 %, la actividad debería avanzar alrededor de 3 % durante los meses restantes.