Alemania: Ultraderechista AfD vence en Sajonia-Anhalt y roza la mayoría absoluta

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ganó este domingo las elecciones en la región oriental de Sajonia-Anhalt, al conseguir entre un 44,3 % y un 44,4 % de los votos, según las primeras proyecciones, que la sitúan a las puertas de la mayoría absoluta y, por tanto, del primer Gobierno regional de una formación de ultraderecha en el país centroeuropeo.

Según las proyecciones basadas en los primeros recuentos del Instituto Infratest dimap y del instituto Forschungsgruppe Wahlen para las televisiones públicas ARD y ZDF, respectivamente, la ultraderecha se impuso a la Unión Cristianodemócrata (CDU) del primer ministro regional, Sven Schulze, que obtuvo entre un 18,3 % y un 18,4 %.

Celebración en AfD

“Es un resultado maravilloso para nosotros y es un encargo para formar Gobierno”, dijo una eufórica colíder de AfD, Alice Weidel.

“Nuestra mano está tendida para una coalición o una cooperación”, añadió, mientras que su compañero en la cúpula del partido, Tino Chrupalla, sugirió que también “puede haber un Gobierno minoritario tolerado”.

El candidato de AfD a primer ministro, Ulrich Siegmund, que ha logrado reducir a la mitad el peso de la CDU en Sajonia-Anhalt, aseguró que tenderá “la mano a todas las fuerzas que quieran lograr junto con nosotros un cambio político fundamental en este país”.

El candidato de la CDU se mostró decepcionado, al reconocer que el partido ha sufrido “una dura derrota”.

“Vivimos en una democracia y quiero felicitar al ganador de las elecciones. El ganador de las elecciones, la AfD, es ahora la fuerza política más fuerte en el Parlamento regional de Sajonia-Anhalt”, admitió, y sostuvo que ahora el liderazgo de los partidos en el estado federado, “pero también más allá, debemos afrontar” el resultado.

La Izquierda es la tercera fuerza más votada, al obtener entre un 9,2 y un 9,3 %, mientras que Los Verdes lograron un 8,7 % según las proyecciones, que ven al Partido Socialdemócrata (SPD) con un 8,4 o 8,7 %.

El colíder del SPD y vicecanciller, Lars Klingbeil, señaló que “hay gente en Sajonia-Anhalt y en toda Alemania que tiene grandes preocupaciones con este resultado, gente que tiene un trasfondo migratorio y ha trabajado aquí durante años”.

Entre los partidos pequeños, los liberales del FDP, que formaban parte del gobierno de coalición que lideraba Schulze junto al SPD, no superaron la barrera del 5 %, mientras que la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) se quedó muy cerca de ese porcentaje, entre un 4,8 y un 5 %.

La izquierda extrema es clave

La entrada o no de BSW en el Parlamento regional será clave para el futuro político de Sajonia-Anhalt.

La candidata del partido, Claudia Wittig, declaró que su partido quiere “decidir en función de los contenidos” y llevar adelante proyectos que sean buenos para el estado federado, “también con AfD o con otros partidos”.

Sin embargo, ante la pregunta de si el BSW votaría a Siegmund, como primer ministro, no quiso comprometerse.

Según las proyecciones de Ifratest dimap, con ese partido fuera del Parlamento, AfD contaría con 41 escaños en una cámara regional compuesta por 83 diputados, mientras que un acuerdo entre la CDU, el SPD, Los Verdes y La Izquierda podría sumar 42 escaños, que sería una mayoría.

No obstante, la CDU ha dicho que no quiere cooperar con La Izquierda.

La secretaria general de la CDU, Franziska Hoppermann, afirmó que no se puede mantener “conversaciones serias con un partido que tiene un grave problema de antisemitismo, que quiere un modelo de sociedad completamente diferente al nuestro y que nos acusa de hacer política fascista”.

“En este sentido, nuestras líneas rojas están claras: no habrá cooperación ni con extremistas de izquierda ni con extremistas de derecha”, enfatizó.

Con BSW por encima del 5 %, AfD contaría con 39 escaños.

La participación en las elecciones fue de niveles récord, al llegar al 78 %.