Tragedia en Cabo Verde: bus con estudiantes desbarrancó y dejó 25 muertos

Un grave accidente vehicular dejó, al menos, 25 muertos en Cabo Verde, la mayoría de ellos niños o adolescentes.

Durante la noche del sábado, un bus que regresaba de un paseo con escolares cayó por un precipicio de cerca de 30 metros en la ruta que une los pueblos de Chã das Caldeiras y Campanas de Cima en la isla de Fogo, una de las diez que forman este archipiélago africano.

De los 32 pasajeros del vehículo, 25 murieron, entre ellos el chofer del bus y organizador del viaje. La mayoría de las víctimas fatales eran niños o adolescentes de diversas edades.

“El hecho de que las víctimas fueran, en su mayoría, niños y adolescentes hace que esta tragedia sea aún más impactante y devastadora”, dijo el presidente de Cabo Verde, José María Neves. “Es necesario brindar consuelo y apoyo psicológico a todas las familias de los 25 fallecidos”, agregó. Del mismo modo, una investigación ya está en curso para determinar responsabilidades en el accidente.

El jefe de Estado caboverdiano asistió al funeral de 18 de los muertos en la iglesia de São Lourenço, en la misma isla de Fogo. Este territorio, de 476 kilómetros de superficie y un poco más de 38 mil habitantes, hace convivir un volcán activo (de ahí el nombre Fogo, fuego en portugués) con agricultura, pesca y un creciente sector turístico.

Vozinha tuvo palabras para la tragedia en su país

Un caboverdiano insigne, quizás de los más conocidos del mundo, vive en Chile. El portero sensación del Mundial 2026 y que llevó a Cabo Verde por primera vez a una cita planetaria, Vozinha, publicó un mensaje para su patria.

“Hoy, el silencio se hace sentir en Cabo Verde. A las familias, a la Isla del Fuego y a todo nuestro pueblo, les envío mi solidaridad y mis oraciones”, dijo por medio de la red social Instagram.

“Que Dios consuele los corazones y conceda el descanso eterno a quienes nos han dejado”, añadió el golero africano de Colo-Colo, originario de la isla de São Vicente, que junto con Fogo forman parte de la nación insular.