Trump celebró el triunfo en las regionales de Alemania del partido ultraderechista AfD

Tras el triunfo del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia Anhalt, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de los votantes alemanes y criticó a las administraciones anteriores por su “daño a Alemania”.

“¡Guau! El partido populista de Alemania acaba de vivir una noche realmente importante”, escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de red social Truth Social.

Trump incluso concluyó con las siglas MGGA, refiriéndose a Make Germany Great Again, una alusión a su lema Make America Great Again.

“Por fin (los alemanes) se han hartado de las normas y regulaciones de inmigración absolutamente nefastas que tanto daño han causado a Alemania. ¡ESTÁN EN AUGE y ya no van a aguantar más!”, indicó acerca de las razones tras el triunfo del partido derechista.

El domingo 6 de agosto ganó el partido AfD, quedó a tres escaños de alcanzar mayoría absoluta, alcanzó el 43,8% de las preferencias, el mejor resultado regional de la extrema derecha en Alemania desde la II Guerra Mundial.

Por su parte, el partido del canciller Friedrich Merz, CDU (Unión Demócrata Cristiana de Alemania), quedó en segundo lugar con el 17,2%.