Milei lleva reclamo por Malvinas a la ONU: acusa al organismo de “inútil”

El Presidente de Argentina, Javier Milei, llevó este miércoles el reclamo por las islas Malvinas hasta la Asamblea General de Naciones Unidas, donde llamó al Reino Unido a retomar las negociaciones para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía y lanzó una dura crítica contra el funcionamiento de la propia ONU.

“Malvinas no es solo una cuestión de Argentina y Reino Unido, sino sobre la capacidad de estas organizaciones”, sostuvo el mandatario trasandino durante su intervención en Nueva York.

Milei acusó a Naciones Unidas de no actuar de manera consistente con uno de sus objetivos fundacionales. Afirmó que el organismo “se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros”, pero que decidió “mirar hacia otro lado” respecto de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El Presidente argentino elevó el tono y acusó a Naciones Unidas de convertirse “en una organización inútil que sólo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes, disfrazados de burócratas bien intencionados”.

“Malvinas es para nosotros una causa nacional y es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, agregó.

La intervención se produce en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía y explotación de recursos naturales en el archipiélago. El Gobierno británico ha reiterado durante septiembre que considera “absoluto e inamovible” su compromiso con las islas y sostiene que corresponde a sus habitantes decidir su estatus político.

Milei rechazó precisamente ese argumento. Según sostuvo ante Naciones Unidas, el principio de libre determinación “no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”.

“Ese principio existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización”, afirmó.

El mandatario agregó que, si el Reino Unido sostiene esa interpretación del principio de libre determinación para las Malvinas, “deberá explicar también cómo consigue ese criterio con los debates sobre autodeterminación existente dentro de su propio territorio”.

El planteamiento argentino contrasta con la posición británica, que sostiene que la voluntad de los habitantes de las islas debe ser determinante. La ONU, por su parte, continúa considerando la cuestión de las Malvinas como una disputa de soberanía y su Comité Especial de Descolonización volvió a pedir en junio de este año que Argentina y Reino Unido reanuden las negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva.

Milei también endureció su mensaje respecto de las empresas que explotan recursos naturales en la zona sin autorización de Buenos Aires y advirtió que enfrentarán consecuencias. Días antes de su intervención, su Gobierno presentó un proyecto destinado a fortalecer las sanciones contra compañías vinculadas a actividades que Argentina considera no autorizadas en las islas y sus aguas circundantes.

“La posición de Argentina está tomada. No vengo a decirles que la Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”, manifestó, aunque remarcó que su estrategia será “pacífica, práctica y efectiva”.

El Presidente cerró ese tramo de su intervención con un mensaje directo a Londres: “Al Reino Unido le reiteramos nuestro llamado para llegar a una solución pacífica sobre el derecho de soberanía”.

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