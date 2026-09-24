Candidato Bolsonaro prometió sumar a Brasil al Escudo de las Américas si llega a la presidencia

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, prometió que sumará a Brasil al Escudo de las Américas si llega a ser presidente. La iniciativa del gobierno de Donald Trump ha causado revuelo en América del Sur, donde Chile fue el país más reciente en sumarse a las líneas.

“¿Por qué Brasil no está (en el Escudo de las Américas)? Porque hay un presidente de la República que es condescendiente con los bandidos, que considera que todo está bien”, criticó Bolsonaro y aseguró que si gana las elecciones de octubre, a partir del año que viene se incorporará al proyecto.

El candidato ultraderechista del Partido Liberal (PL) defendió en sus redes sociales la iniciativa de Estados Unidos. Según Bolsonaro, servirá para intercambiar informaciones, proteger las fronteras del tráfico de drogas y armas y “asfixiar financieramente” al crimen organizado. Además, agregó que, al igual que Trump y otros países de la región, declarará a las organizaciones criminales como “narcoterroristas” y los delincuentes tendrán dos salidas: “cementerio o cárcel”.

Asimismo, Bolsonaro aseguró que “Brasil está aislado” y “no tiene condiciones de garantizar su soberanía” ante el avance de organizaciones criminales como Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

Hasta el momento, las últimas encuestas sitúan al candidato Bolsonaro en un empate técnico con el actual presidente, Luiz Lula da Silva, de cara a una eventual segunda vuelta electoral.

Al contrario de Bolsonaro, durante su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, Lula tomó una posición defensiva hacia el mandatario estadounidense y sus iniciativas. El gobernante brasileño actual hizo alusión a Estados Unidos asegurando que no van a “tercerizar” la responsabilidad de defender sus fronteras.

Sin embargo, aseguró haber entregado una propuesta a Trump para el trabajo entre países. “Necesitamos cooperación para atajar el flujo de armas y de dinero que nutre al crimen organizado”, explicó en su discurso.