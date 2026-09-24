Cinco lesionados dejó explosión en planta lechera en La Unión: investigan posibles causas

Una explosión en una caldera dejó cinco obreros con distintos tipos de lesiones en la planta de la lechera Colun en La Unión.

Tras el incidente, ocurrido el pasado lunes, la Seremi de Salud de la Región de Los Ríos inició las respectivas fiscalizaciones. La caldera 2 del complejo industrial, luego de la explosión, no ha vuelto a funcionar. Aunque la máquina poseía sus revisiones actualizadas, Colun realizará sus propios peritajes para determinar la causa del incidente.

“Como Autoridad Sanitaria iniciamos un sumario correspondiente para poder determinar eventuales responsabilidades. No obstante, lo que mantenemos como información de la Seremi es que la caldera se encontraba con su documentación al día y las pruebas también al día y la empresa había hecho llegar toda esta información como corresponde a la Seremi”, señaló el seremi de Salud de Los Ríos, Felipe Bastidas.

“Lo que queda determinar ahora es un peritaje interno que está realizando la misma empresa Colun para poder determinar cuál ha sido el problema que generó este inconveniente”, añadió.

Asimismo, la autoridad informó de cinco obreros afectados por la explosión. Dos resultaron con lesiones leves físicas, mientras los restantes tres sufrieron perjuicios psicológicos tras el accidente. Al cierre de esta nota, todos los trabajadores habían sido derivados a las respectivas mutuales de seguridad.

El sumario del Ministerio constató que la empresa sí cumplió con los protocolos, pero su labor es determinar qué pudo causar la explosión y, luego de eso, emitir pronunciamientos. Además, desde la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Los Ríos señalaron que la Dirección del Trabajo está investigando las condiciones laborales y contractuales de los obreros con la empresa.