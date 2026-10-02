Edwards acuerdan crédito de US$40 millones con Consorcio para refinanciar deudas de El Mercurio

La familia Edwards del Río cerró un acuerdo con Consorcio para refinanciar la totalidad de los pasivos de El Mercurio mediante un crédito de más de 900 mil UF, equivalente a unos US$40 millones. La operación busca saldar las deudas del grupo periodístico y concentrarlas en un solo acreedor, con una mejor tasa.

Según informó DF MAS, los representantes de Inversiones El Oriente, sociedad de la familia Edwards, y del grupo financiero firmaron la escritura el 28 de septiembre. Consorcio pertenece a las familias Hurtado Vicuña, Fernández León y Garcés Silva.

El financiamiento llega después de que el grupo acumulara un alto endeudamiento con bancos, empresas de factoring y proveedores. Esa situación derivó en demandas por deudas previsionales, solicitudes de embargo y problemas de despacho.

El grupo reúne a El Mercurio, Las Últimas Noticias, La Segunda y más de una docena de diarios regionales, además del sitio Emol y Radio Universo.

Terrenos en garantía y plazos de pago

Como respaldo del crédito, El Oriente dejará en garantía un conjunto de terrenos. El principal es un predio eriazo de cerca de 20 hectáreas en Vitacura, detrás de las instalaciones de El Mercurio, que colinda con el colegio Saint George, el cerro El Carbón y el Club de Polo Golf.

El acuerdo también incorpora otras propiedades de El Mercurio en Santiago y regiones. Sin embargo, el sitio de Santa María de Manquehue donde funcionan las oficinas del diario no forma parte de las garantías.

Las condiciones consideran tres años de gracia, durante los cuales la empresa no deberá pagar cuotas. Al finalizar el tercer año, El Oriente tendrá que prepagar cerca del 30 % del crédito. El saldo se pagará en cuotas a 20 años.

Quienes conocen el acuerdo señalaron que los tres años sin pago de cuotas darán al grupo un plazo para consolidar su operación y reformular su estrategia y oferta de medios.