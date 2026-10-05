Tres científicos ganan Nobel de Medicina por “interruptor de luz” que permite controlar neuronas

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado el lunes al psiquiatra y neurólogo estadounidense Karl Deisseroth y a sus colegas alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus trabajos en el campo de la optogenética.

Esta disciplina ayuda a los investigadores a comprender cómo tipos específicos de células contribuyen a comportamientos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

En un futuro, podría conducir a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales como el párkinson y la epilepsia.

“Gracias a la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que gobiernan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos”, señaló la Asamblea Nobel en un comunicado.

En medicina clínica, los expertos usan este método en intentos por restaurar la visión de personas con discapacidad visual.

De acuerdo con la organización del Nobel, Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron en un alga unicelular una proteína llamada canalrodopsina.

Entonces, Karl Deisseroth la convirtió en un interruptor activado por la luz capaz de controlar neuronas, “un avance que sentó las bases de una nueva era en la neurociencia”.

Desde ese descubrimiento, en la década de los años 2000, los investigadores han podido estudiar las células nerviosas y las vías nerviosas para comprender y descubrir mucho más sobre su funcionamiento.

Los tres investigadores se repartirán un premio de 12 millones de coronas suecas, el equivalente a US$1,192 millones.

Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford, en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt, en Berlín, y Nagel, en la Universidad de Würzburg, en Alemania.

Los ganadores afirmaron que recibir el premio había sido “absolutamente maravilloso” y que era un honor compartirlo con sus amigos.

En 2025, los ganadores del Nobel de Medicina fueron los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica”. Los investigadores identificaron las células T reguladoras, que hacen que nuestro sistema inmune no ataque nuestro cuerpo.