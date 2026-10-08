“La ira de los jóvenes no surge de la nada”: primer ministro francés intenta apaciguar protestas

Con cientos de miles de estudiantes movilizados en las calles, cientos de colegios cerrados y, tras más de dos semanas de protestas, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reconoció este miércoles 7 de octubre que “la ira de los jóvenes no surge de la nada”.

En una comparecencia televisada desde la sede del Ejecutivo, Lecornu remarcó que “las sesiones de diálogo iniciadas” con los gremios estudiantiles continuarán “en cada instituto hasta la semana que viene”, con el objetivo de que “las primeras decisiones del Gobierno se presenten a finales de octubre”.

La plataforma habilitada por el Ministerio de Educación para recoger las propuestas ciudadanas suma más de 40.000 aportaciones, detalló Lecornu. “En el pasado, demasiadas promesas quedaron sin cumplir, sencillamente porque eran inviables… Lo que quiero son respuestas concretas, rápidas y con financiación suficiente”, prometió el primer ministro

Antes del pronunciamiento oficial, varios representantes de organizaciones estudiantiles de secundaria y universitarias solicitaron una reunión con Lecornu “la próxima semana”, debido a la falta de “medidas concretas” anunciadas hasta el momento por los ministros de Educación y de Educación Superior.

Más de 500 escuelas permanecieron cerradas este miércoles, después de la gran movilización nacional el martes, con más de 256.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior. Quienes se movilizan exigen mejores garantías para la enseñanza, entre ellas más profesores, garantizar el mantenimiento y mejora de las instalaciones y modificación de los horarios.

La Unión de Estudiantes de Secundaria y la Unión de Estudiantes convocaron nuevas manifestaciones para el jueves, con el apoyo de varios sindicatos educativos.

Si bien Lecornu reconoció demandas “legítimas” para la protesta, también acusó a los líderes políticos de utilizar la ira de los estudiantes de secundaria “para librar sus batallas electorales”, a solo meses de las elecciones presidenciales de 2027.

¿Violencia policial?

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, defendió este miércoles la gestión de las fuerzas del orden ante la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional.

Consideró “exagerado hablar de represión policial” y refutó las informaciones que apuntaban a que el presidente francés, Emmanuel Macron, criticó las acciones de la Policía durante una reunión en el Palacio del Elíseo el martes por la noche.

Además, anunció la suspensión del uso de granadas aturdidoras contra la multitud, dos días después de que un menor de edad perdiera una mano en la ciudad norteña de Lens tras presuntamente intentar recoger una munición de ese tipo. “Suspendo su uso para el movimiento de estudiantes de secundaria hasta que se esclarezca lo sucedido en este caso”, señaló Nuñez, quien agregó que un total de 18 incidentes habían sido remitidos a la inspección policial para su investigación.

Paralelamente, el primer ministro Sébastien Lecornu subrayó que “la Policía no ha recibido instrucciones de enfrentarse a los estudiantes de secundaria”, después de que grupos defensores de los Derechos Humanos, sindicatos, estudiantes y algunos políticos de la oposición acusaran a la Policía de usar una fuerza desproporcionada para sofocar la ola de protestas.

“Su misión es proteger la propiedad, pero sobre todo a las personas, hacer cumplir la ley y permitir el acceso a las escuelas”, insistió Lecornu.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, informó al parlamento que 24 escuelas secundarias sufrieron daños por incendios o vandalismo durante las protestas estudiantiles. Las instalaciones permanecerán cerradas durante semanas, lo que significa que unos 30.000 estudiantes no recibirían clases presenciales hasta que reabran.

Geffray estimó que la reparación de los daños podría costar entre 20 y 30 millones de euros (entre 22 y 34 millones de dólares).

La candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, favorita según las encuestas de opinión, dijo que quienes dañaron las escuelas deberían pagar las reparaciones en lugar de los contribuyentes. El Gobierno, que defiende una postura similar, ha tramitado un proyecto de ley en el parlamento que pretende imponer los costos de las reparaciones a los infractores.

Unos 6.629 manifestantes han sido detenidos desde el 28 de septiembre, según el informe más reciente del Ministerio del Interior, que reporta como heridos a 761 policías y gendarmes, 215 estudiantes y 89 miembros del personal docente.

Choque entre París y Teherán

Además, París y Teherán escalaron su choque diplomático por las protestas estudiantiles. El Ministerio de Asuntos Exteriores francés convocó este miércoles al embajador iraní, Mohammad Amin-Nejad, “en respuesta a la campaña de desinformación” sobre las manifestaciones estudiantiles y los bloqueos de escuelas.

Las autoridades iraníes citaron el martes al embajador de Francia en Irán, Pierre Cochard, para pedirle una investigación sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los estudiantes de secundaria.

En la misma línea, Esmail Baghai, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, publicó el martes un extenso mensaje en francés en X, denunciando la respuesta de las autoridades francesas ante el movimiento estudiantil de secundaria.

Irán fue acusado por la ONU de haber reprimido sangrientamente a miles de manifestantes en enero de 2026.