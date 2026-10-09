Terremoto magnitud 7.6 se registró en Panamá: se estableció precaución por tsunami menor en Rapa Nui

Un terremoto de magnitud 7.6 se registró este viernes en el sureste de Panamá. El movimiento se dio a las 12:56 hora local (14:56 hora Chile) según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Su epicentro se registró cerca de la localidad de Tonosí, a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá. La profundidad fue de unos 10 kilómetros.

En un primer momento, el USGS indicó que el terremoto había tenido magnitud 8,0, aunque posteriormente actualizó a 7,6.

A raíz del terremoto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) advirtió este viernes la amenaza de un tsunami menor en las costas de la Isla de Pascua. Se estableció estado de precaución con un estimado de las 22:41 horas (20:41 horario Chile insular) para que las olas pudieran llegar alrededor de la isla.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que “hasta ahora se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua, vale decir que hay que abandonar la zona de playa en el momento que Senapred junto con SHOA lo determine”. Además, agregó que se está trabajando en el monitoreo del resto de la costa del país.

De todas maneras, el SHOA informó que no existe amenaza de que ocurra el fenómeno, ya que la variación de las olas no superaría los 30 centímetros.

Por otro lado, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) señaló que mantiene el aviso de potencial tsunami solo para Ecuador (30 centímetros a 1 metro) y Panamá (1-3 metros).