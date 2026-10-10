Trump cuestiona el Nobel de la Paz y califica de “increíble” que no lo recibiera Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó la decisión de otorgar el Premio Nobel de la Paz a la jurista Navi Pillay y sostuvo que el galardón quedó desacreditado. Sus declaraciones se produjeron después de que Washington anunciara nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), donde trabajó la premiada fue jueza.

“Ha quedado desacreditado para siempre por un puñado de ideólogos radicales que son antidemocráticos y, en realidad, enemigos de la civilización”, afirmó Trump sobre el premio, durante un mitin en Siracusa, Nueva York. En la misma intervención, aseguró que nunca había oído hablar de Pillay, exjueza y cocreadora de la CPI, a quien describió como progresista y vinculada a Naciones Unidas.

El mandatario también reivindicó sus resultados en política exterior en un mensaje publicado en Truth Social, donde enumeró conflictos y negociaciones que, según él, ha contribuido a resolver. “Puse fin a 8 guerras, estoy cerca de terminar o resolver otras 2, logré recuperar a todos los rehenes israelíes (incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos), conseguí que cientos de rehenes de países de todo el mundo fueran liberados y regresaran a sus hogares”, escribió.

En el mismo mensaje, Trump añadió que “gané una guerra en Venezuela y capturé al violento dictador que gobernaba ese país con tanta crueldad, e impedí que el principal Estado patrocinador del terrorismo, la República Islámica de Irán, obtuviera un arma nuclear… ¡Y mucho más! Sin embargo, a pesar de todo eso, ni yo ni los Estados Unidos de América recibimos el Premio Nobel de la Paz. ¡Increíble!”.

Pillay integró la comisión independiente de Naciones Unidas sobre Israel y los territorios palestinos ocupados, que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. La CPI, por su parte, ha investigado el papel del ejército estadounidense en Afganistán y emitido órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.