El Vaticano confirma que el papa León XIV padece un cáncer de pulmón y fue operado “con éxito”

El papa León XIV fue intervenido en una operación este martes 13 de octubre. Le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho durante la cirugía y le diagnosticaron adenocarcinoma de pulmón, una forma común de cáncer de pulmón, informó el Vaticano en un boletín médico.

Leo, de 71 años, ingresó el martes en el hospital Gemelli de Roma para ser operado de un tumor pulmonar que los médicos detectaron en un reciente chequeo médico. El papa se despertó sin problemas y descansa en su habitación del hospital.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”.