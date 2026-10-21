Zelenski acordaría alto al fuego provisorio antes de trato definitivo con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se mostró dispuesto este miércoles a acordar un alto el fuego que “congele” las actuales líneas del frente en la guerra con Rusia como un paso inicial para el alto el fuego definitivo, aunque insistió en que buscará garantías de seguridad de los Estados Unidos y sus aliados.

Preguntado en la cadena Fox News sobre si aceptaría un acuerdo que deje las líneas fronterizas actuales, con Ucrania conservando el 75 % o más de su territorio, Zelenski respondió: “Sí”.

“En este momento debemos congelar (el mapa de Ucrania), creo que esa es la forma real de poner fin a esta guerra”, afirmó.

De concretarse estos dichos del mandatario ucraniano, el territorio del país eslavo quedaría reducido en su zona oriente. Las actuales provincias del denominado Donbás, donde existe mayor presencia étnica de rusos, pasarían al control del gigante euroasiático oficialmente. Esto, porque, tras desatarse el conflicto en 2014, el gobierno de estas provincias es, de facto, ruso.