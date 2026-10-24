Milei ahora dice que “España está al frente de un liberticida”

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió este sábado a insultar al presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, a quien calificó de “ladrón” e “impresentable”, y dijo que “España está al frente de un liberticida”.

“España está en un momento bisagra y todos los desmanes habidos y por haber, qué puede hacer un ‘tirañuelo’ lo está haciendo el ladrón de Pedro Sánchez y toda su banda. Él, su mujer y todos los delincuentes que lo rodean”, dijo el mandatario argentino durante una entrevista con Radio Mitre.

Milei también comparó al socialista español con la fuerza opositora conducida por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015): “Sánchez es un impresentable y ladronzuelo, como un kirchnerista pero con las restricciones de la Unión Europea”.

“A donde esté en juego la libertad, en peligro la libertad, la voy a pelear”, agregó el presidente argentino, justificando sus declaraciones sobre el Gobierno español.

Las nuevas palabras de Milei se producen después de que insultara a Sánchez durante su viaje a Madrid esta semana y volviera a llamarlo “ladrón corrupto” el viernes, durante la cena anual de la Fundación Faro, en Buenos Aires.

Sánchez, en tanto, le respondió esta semana con una campana en redes sociales y un gran cartel en la sede del PSOE en Madrid, con el lema “Soy zurdo y a mucha honra”.

También posteó una fotografía en la que él aparecía escuchando el tema ‘Fanático’ de la popular cantante argentina Lali, quien la compuso especialmente contra Javier Milei.