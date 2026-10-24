Otro exconcertacionista aterriza en el gobierno de José Antonio Kast: Ricardo Navarrete

Un nuevo exintegrante de la antigua Concertación cruzó el Rubicón y se integró al Gobierno encabezado por José Antonio Kast: Ricardo Navarrete, quien será el nuevo embajador de Chile en Colombia, según informó el Ministerio de Relaciones, el cual también explica que el Presidente Kast concretó la designación de Juan Carlos Canepa como nuevo embajador de Chile en Italia. Ambos nombramientos cuentan ya con el beneplácito de los respectivos gobiernos, requisito para que puedan asumir sus funciones.

Canepa es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su trayectoria ha estado vinculada a las relaciones entre Chile e Italia, pues fue director del Instituto Chileno-Italiano de Cultura, director suplente de la Cámara de Comercio Chileno-Italiana y socio fundador del Patronato Chile Italia. En el sector privado, ejerció durante 30 años como director del Holding San Pedro, con base en Concepción.

En el caso de Navarrete, el nombramiento tiene además un componente de continuidad, ya que no es su primera experiencia como embajador en Bogotá. El ingeniero comercial e histórico militante del Partido Radical ya ocupó ese cargo entre 2014 y 2018, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Antes, entre 2006 y 2010, fue subsecretario de Investigaciones durante el primer mandato de la exmandataria.

Los viejos tercios

Entre 1969 y 1971 Navarrete fue dirigente nacional de la Juventud Radical de Chile; y, hasta 1973, se desempeñó como vicepresidente nacional de la Juventud, año en que partió al exilio, después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

En 1984 regresó al país, despeñándose como Secretario General del Partido Radical, siendo reelecto hasta 1988. Posteriormente, en las elecciones de 1989 asumió como senador por La Araucanía Norte, integrando la primera generación parlamentaria de la Concertación.

Navarrete ejerció en el Senado entre 1990 y 1994 y en marzo de 2014 asumió la presidencia del Partido Radical. Ese mismo año la expresidenta Michelle Bachelet lo designó embajador en Colombia.

Su regreso a Bogotá se suma así a una lista de figuras provenientes de la antigua Concertación que han encontrado espacio en el gobierno de Kast. El caso más visible es el del ministro de Agricultura, Jaime Campos, otro histórico viejo tercio del radicalismo, exministro de Agricultura de Ricardo Lagos y de Justicia durante el segundo gobierno de Bachelet. En marzo de este año volvió a encabezar Agricultura, esta vez bajo una administración de derecha, en medio de ácidas críticas de sus camaradas.

A él se suma la ministra de Energía, Ximena Rincón, exmilitante DC y actual militante del Partido Demócratas, quien fue ministra de la Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo durante el segundo gobierno de Bachelet, además de senadora por el Maule, y el expresidente de la República Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien fue designado Embajador de Chile en misión especial en mayo pasado y que enfrenta un proceso abierto ante el Tribunal Supremo de la DC desde noviembre del año pasado, cuando apareció por primera vez apoyando abiertamente a Kast.

Campos enfrenta una situación semejante en el Partido Radical, mientras que Navarrete fue uno de los militantes de esa tienda que a fines de 2025 anunció públicamente que apoyaría a José Antonio Kast, pese a que la candidata del PR era Jeannette Jara (PC).