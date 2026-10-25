Primer conteo de votos: Lula 52% y Bolsonaro casi 48%

Con pocos más de millones de votos, el Tribunal Supremo de Brasil emitió un primer conteo de votos luego del cierre de todas las mesas receptoras de sufragios, según el cual el actual Presidente, Lula de Silva, va adelante, con un 52.13% de los votos, mientras que el líder ultraderechista Flavio Bolsonaro va segundo, con un 47.87% de los votos.

En el caso de Da Silva, eso se traduce en un millón 69 mil votos, y en el de Bolsonaro, en 981 mil. Sin embargo votaron 125 millones de personas, por lo cual es muy pronto como para que cualquiera de los dos candidatos saque conclusiones.

En las elecciones de hoy estaban convocados a votar un total de 158 millones de brasileños, de los cuales no se presentaron 33 millones, una abstención superior al 26%, que se produjo en medio de una de las votaciones más polarizadas de las últimas décadas en ese país.