Oposición israelí acusa a Netanyahu de deslegitimar resultados electorales tras perder mayoría

La disputa por los resultados de las elecciones legislativas en Israel escaló este jueves, luego de que el líder opositor Gadi Eisenkot acusara al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, de impulsar una operación para desacreditar el proceso electoral y cuestionar la legitimidad del próximo Parlamento.

La denuncia surge después de que el Likud, partido de Netanyahu, acusara un supuesto fraude electoral a favor de las listas árabes. Con más del 90% de los votos escrutados, los resultados no entregan a la actual coalición gobernante los escaños necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria.

Mediante un comunicado, Eisenkot sostuvo que Netanyahu estaría utilizando antecedentes todavía no investigados para poner en duda el resultado de los comicios.

“Netanyahu —quien se ha acostumbrado a gestionar la realidad mediante mentiras, la manipulación de la opinión pública y la siembra del caos— está orquestando, junto con sus socios, una operación de influencia ilícita dirigida contra la ciudadanía israelí”, afirmó.

El miércoles, el Likud había denunciado el “robo de las elecciones” y aseguró haber presentado “cientos de testimonios y pruebas” ante la Comisión Electoral Central.

Entre las presuntas irregularidades mencionó el hallazgo de “miles de sobres” que contendrían dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam, una de las dos listas árabes que participaron en la elección.

Hasta ahora, esas acusaciones corresponden a denuncias del partido gobernante y no a irregularidades acreditadas por las autoridades electorales.

En paralelo, el presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, solicitó este jueves al jefe del servicio de inteligencia interior, David Zini, investigar antecedentes sobre una eventual “injerencia extranjera” en los comicios.

Diversos medios israelíes han vinculado esas sospechas con Catar, aunque el alcance de las denuncias todavía no ha sido establecido.

Para Eisenkot, el objetivo de las acusaciones promovidas desde el oficialismo sería retrasar la publicación de los resultados y “fabricar una deslegitimación ficticia” del próximo Parlamento, cuya instalación está prevista para el 10 de noviembre.

“El intento de aprovechar información —que aún no ha sido investigada y cuyos detalles y alcance de las sospechas que suscita siguen siendo inciertos— para cuestionar los resultados electorales oficiales, en los que el público israelí votó en contra de un gobierno fracasado, es inaceptable y debe ser rechazado de plano”, sostuvo.

El dirigente opositor también se refirió a la eventual intervención de actores extranjeros. Señaló que, de comprobarse, constituiría un hecho de extrema gravedad, especialmente si estuviera involucrado Catar, país al que acusó de financiar y apoyar a Hamás.

Eisenkot vinculó esas sospechas con el denominado caso *Catargate*, investigación sobre una posible influencia catarí en el entorno del primer ministro.

“Es grave cuando ocurre dentro de la oficina del primer ministro, y es grave si sucede en el marco del proceso electoral”, afirmó.

La controversia se desarrolla mientras continúa el escrutinio y permanece abierta la disputa por la conformación de una mayoría parlamentaria. Por ahora, las denuncias de fraude e injerencia extranjera siguen sujetas a investigación, sin que se haya establecido su impacto sobre los resultados electorales.