Camioneros paralizan San Antonio y bloquean terminales portuarios por alza de combustibles

Una paralización indefinida de camioneros mantiene bloqueados los accesos a depósitos de contenedores y terminales portuarios de San Antonio, en la Región de Valparaíso. La movilización comenzó la noche del miércoles en protesta por el alza de los combustibles, el congelamiento de las tarifas de transporte y los nuevos cobros TAG proyectados para la Ruta 78.

La protesta es encabezada por la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai), cuyos integrantes se encargan del traslado de carga portuaria. Desde las 23:00 horas del miércoles, los transportistas comenzaron a impedir el ingreso y salida de camiones en distintos puntos del barrio industrial.

El bloqueo se concentra en el sector de Malvilla, donde permanecen cerrados los accesos a depósitos de contenedores y empresas logísticas. La movilización también afecta las operaciones vinculadas a los terminales STI y DP World.

Durante la noche, la paralización comprometió el movimiento de al menos 600 contenedores, mientras que otros 200 estaban considerados para embarque, según antecedentes entregados por los dirigentes.

“Hay 600 contenedores que mover de descargas desde puerto que no se va a hacer la descarga y un embarque de 200 contenedores. Hoy no se mueve ninguna carga. Hemos golpeado todas las puertas”, afirmó Manuel Araya, dirigente de la agrupación.

Aunque inicialmente los camioneros habían anunciado que el bloqueo se extendería hasta alrededor de las 07:00 horas de este jueves, la protesta continuó durante la mañana ante la falta de una respuesta de las autoridades.

En conversación con Radio Bío Bío, Araya confirmó que la movilización se mantendrá mientras no exista un acercamiento del Ejecutivo. “Lo lamentamos por los -camioneros- que vienen viajando. Mantenemos el bloqueo. Es un bloqueo total. No entra ni sale ningún camión de los depósitos. Es una movilización indefinida”, señaló.

Los transportistas sostienen que el aumento del precio de los combustibles ha elevado sus costos operacionales sin que exista un reajuste equivalente en las tarifas que reciben por movilizar carga.

A esa preocupación se suma el proyecto de ampliación de la Ruta 78, que contempla cuatro nuevos pórticos de cobro TAG, medida que el gremio considera una carga económica adicional para su actividad.

Los dirigentes solicitan que un representante del Gobierno, particularmente de la Subsecretaría de Economía, se reúna con ellos en la provincia de San Antonio para revisar las tarifas y buscar una salida al conflicto.

“Necesitamos que mañana haya un representante del gobierno conversando y transparentando las tarifas en San Antonio”, sostuvo Araya.

El gremio ha insistido en que la reunión debe realizarse en la zona y no en la Región Metropolitana.

La paralización ocurre después de otras manifestaciones de los transportistas, entre ellas caravanas por las autopistas de la ciudad. Según los dirigentes, la ausencia de soluciones a sus demandas motivó la decisión de bloquear las instalaciones portuarias.

Hasta los últimos antecedentes entregados, el Gobierno no había comunicado una respuesta formal al petitorio y los accesos permanecían bloqueados.