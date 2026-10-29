Crisis del desempleo se profundiza en Chile: tasa llega al 9,8% y ocupación cae en doce meses

El mercado laboral chileno continúa deteriorándose. La tasa de desocupación nacional alcanzó el 9,8% durante el trimestre julio-septiembre de 2026, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) muestran que el incremento del desempleo estuvo acompañado por una reducción de los puestos de trabajo. En doce meses, el número de personas ocupadas cayó 1,1%, mientras que la fuerza de trabajo creció 0,3%.

En paralelo, las personas desocupadas aumentaron 15,3%, impulsadas tanto por el incremento de quienes estaban cesantes (14,4%) como por quienes buscaban empleo por primera vez (24,7%).

El deterioro también se refleja en los indicadores de participación y ocupación. La tasa de participación laboral descendió a 61,6%, mientras que la tasa de ocupación llegó a 55,5%, con retrocesos anuales de 0,3 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente.

La situación es especialmente compleja entre las mujeres. Su tasa de desocupación alcanzó el 10,5%, aumentando 1,4 puntos porcentuales en un año. El número de mujeres desempleadas creció 16,7%, mientras que la ocupación femenina retrocedió 0,1%.

Entre los hombres, el desempleo llegó al 9,3%, un incremento de 1,2 puntos porcentuales. En este grupo, la cantidad de ocupados disminuyó 1,9% y la participación laboral cayó a 70,4%.

La pérdida de empleos se concentró en varios sectores económicos. Información y comunicaciones registró una contracción anual de 20,8% en el número de ocupados, seguida por actividades financieras y de seguros (-14,1%) e industria manufacturera (-8,1%).

Por categoría ocupacional, las mayores incidencias en la disminución del empleo provinieron de los asalariados formales, cuya cantidad retrocedió 2,5%, y de las personas empleadoras, con una caída de 2,8%.

En tanto, la tasa de ocupación informal se situó en 26,4%, aumentando 0,2 puntos porcentuales en doce meses. Entre las mujeres alcanzó el 28,2% y entre los hombres, el 25,1%.

Los datos ajustados por estacionalidad tampoco muestran una recuperación. La tasa de desempleo desestacionalizada llegó al 9,6%, aumentando 0,2 puntos porcentuales respecto del trimestre móvil anterior, con una disminución de 0,1% en las personas ocupadas.

El deterioro también alcanzó las horas trabajadas. En doce meses, el volumen total de horas efectivas disminuyó 2,2%, mientras que el promedio semanal retrocedió a 36 horas.

En la Región Metropolitana, el panorama fue aún más desfavorable. La tasa de desocupación llegó al 10,4%, con un incremento anual de 1,6 puntos porcentuales, producto de una caída de 1,3% en las personas ocupadas y un aumento de 0,5% de la fuerza de trabajo.

En la capital, los mayores retrocesos del empleo se registraron en información y comunicaciones (-29%), actividades financieras y de seguros (-15,7%) e industria manufacturera (-10,6%).