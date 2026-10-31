Programa del Gobierno de Santiago recibe reconocimiento en España por su apoyo a personas cuidadoras

El programa “Cuidando a Quienes Cuidan”, impulsado por el Gobierno de Santiago, recibió un reconocimiento en la XII edición de los Premios Internacionales SUPERCUIDADORES 2026, realizada este viernes en Madrid, España, por su trabajo en apoyo a las personas cuidadoras y sus familias.

La distinción se enmarca en un certamen internacional que reconoce iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de personas en situación de dependencia y de quienes ejercen labores de cuidado. La ceremonia se desarrolló en la Fundación Rafael del Pino y contó con experiencias destacadas de Chile, España, Ecuador y Argentina

Con una inversión de $ 3.674.899.000 y un período de ejecución de 30 meses, el programa se desarrolla en 20 comunas de la Región Metropolitana. Inicialmente, contemplaba beneficiar a 600 díadas de cuidado, equivalentes a 1.200 personas. Sin embargo, superó en un 42 % su meta de cobertura, alcanzando a 852 familias beneficiarias.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, destacó la importancia de este reconocimiento internacional y señaló: “Este premio reconoce un trabajo que pone en el centro a quienes muchas veces cuidan en silencio, postergando su propia salud, descanso y bienestar. Como Gobierno de Santiago hemos impulsado este programa porque creemos que cuidar no puede ser una responsabilidad que recaiga solamente en las familias”

“Hoy estamos llegando a más de 850 hogares con apoyo concreto y demostrando que, cuando el Estado se hace presente, podemos mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes necesitan cuidados. Este reconocimiento nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir avanzando hacia una región más justa y solidaria”, añadió.

Más de 59 mil prestaciones de apoyo y atención

Entre sus principales resultados, el programa registra 27.925 prestaciones de asistentes de cuidado, que permiten a las personas cuidadoras disponer de tiempo para el descanso y el autocuidado; 22.987 servicios de limpieza domiciliaria y 8.259 atenciones sociosanitarias, que incluyen terapia ocupacional, psicología y kinesiología.

La iniciativa también contempla talleres de autocuidado, capacitación laboral y emprendimiento, junto con acciones de acompañamiento y fortalecimiento de redes, sumando ya a más de 500 personas capacitadas en distintas temáticas. A ello se suman 24 convenios de colaboración público-privada y un Mapa Regional de Cuidados con 3.866 espacios geolocalizados, que facilita el acceso a servicios y organizaciones de apoyo.

El programa incorpora, además, la participación de organizaciones de personas cuidadoras en el desarrollo de políticas públicas, promoviendo una mayor corresponsabilidad entre el Estado, las comunidades y las familias.

Su reconocimiento en los Premios Internacionales SUPERCUIDADORES 2026 permite visibilizar la experiencia desarrollada en Santiago y su aporte al fortalecimiento de las políticas de cuidado.