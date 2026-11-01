Tres mujeres mueren tras accidente de rafting en río Maipo: balsa transportaba a 13 personas

Tres mujeres adultas fallecieron luego de que los ocupantes de una balsa de rafting salieran despedidos durante un recorrido por el río Maipo, en San José de Maipo. La Fiscalía encargó las diligencias investigativas a la Brigada de Homicidios de la PDI.

El accidente, registrado en el Cajón del Maipo, movilizó a personal de Bomberos, Carabineros, GOPE y rescatistas locales. Según explicó el capitán de Bomberos Fabián Carrasco Tapia, la primera alerta se recibió cerca de las 13:40 horas y daba cuenta de una persona arrastrada por la corriente. Sin embargo, al llegar al lugar, los equipos advirtieron que la emergencia involucraba a varios ocupantes de una balsa.

Los trabajos de búsqueda y rescate se extendieron por aproximadamente cinco kilómetros, con intervenciones en distintos puntos del río. Carrasco detalló que las tres víctimas fueron encontradas en sectores diferentes. En uno de ellos, una persona fue sometida a maniobras de reanimación, pero falleció. En paralelo, kayakistas de Cascada de las Ánimas y rescatistas locales colaboraron en la ubicación y traslado de los sobrevivientes hasta la orilla.

La delegada presidencial provincial de Cordillera, María Angélica Villadangos, confirmó que las tres fallecidas eran mujeres adultas y que dos de ellas corresponden a la madre y una hermana del guía de la embarcación. Asimismo, indicó que el grupo estaba compuesto por familiares y que la balsa no pertenecía a una empresa de turismo.

Sobre las circunstancias del accidente, confirmó que la embarcación habría frenado durante el recorrido, provocando que sus ocupantes salieran despedidos pese a que utilizaban chalecos salvavidas y cascos.

En cuanto a los sobrevivientes, la autoridad informó que ocho personas llegaron hasta el Hospital de San José de Maipo. Cuatro rechazaron recibir atención médica y se retiraron, mientras que los demás presentaban contusiones y posibles fracturas, sin que ninguno estuviera en riesgo vital.

Entre los pasajeros había menores de 10, 11, 16 y 17 años, según los antecedentes entregados por la delegada. Carabineros, en tanto, reportó cinco menores y ocho adultos entre los ocupantes.

“Un accidente lamentable pero también nos dice de una irresponsabilidad tremenda”, remarcó la autoridad, debido a que las condiciones establecidas por la ordenanza municipal para la práctica comercial del rafting delimitan en seis el máximo de personas que pueden ocupar una sola balsa. Sin embargo, al ser la actividad una salida familiar las responsabilidades deberán ser investigadas.

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quedó a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias del accidente.