8 gráficos que muestran por qué las elecciones de medio mandato llegan en mal momento para Trump

Los estadounidenses acuden a las urnas este martes para decidir el futuro de la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

Este 3 de noviembre se celebran miles de elecciones en diferentes niveles de gobierno en todo Estados Unidos. Pero el evento principal para los votantes será la elección de los miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, las dos cámaras que conforman el Congreso.

Ambas están actualmente controladas por los republicanos, el partido del presidente.

El éxito o el fracaso de los dos últimos años de gobierno de Trump podría depender de este resultado.

Aquí tienes nuestra guía visual sobre la reñida batalla por el poder: desde los índices de aprobación hasta las contiendas y los temas clave, pasando por la enorme cantidad de dinero que se está gastando.

Elecciones en un momento difícil para Trump

Una de las razones por las que los demócratas tienen posibilidades de recuperar el Congreso es el bajo índice de aprobación del presidente, lo cual es un buen indicador del desempeño que podría tener su partido.

Trump comenzó su segundo mandato con un índice de aprobación de poco más del 50%, según el sitio web de encuestas Silver Bulletin, pero rápidamente cayó a la franja del 40%.

Cuando Trump decidió lanzar ataques junto con Israel contra Irán a finales de febrero de este año, el índice rondaba el 42%, pero poco después de ese momento cayó por debajo del 40%. Actualmente se sitúa en torno al 37%.

Hace ocho años, el índice de aprobación de Trump era significativamente más alto en este punto de su primer mandato, alcanzando el 43%.

El del expresidente Joe Biden en el mismo punto de mitad de gobierno era del 40%.

En ambos casos, el presidente en ejercicio perdió el control de la Cámara de Representantes en elecciones como la de este martes, pero mantuvo el control del Senado.

Pero los bajos índices de popularidad de Trump ayudan a explicar por qué los demócratas tienen la esperanza de ganar ambas cámaras del Congreso y por qué están centrando su atención en estados que los republicanos han ganado sistemáticamente en los últimos años.

La batalla por la Cámara de Representantes

Históricamente, en las elecciones de mitad de mandato hay un elevado número de escaños en la Cámara de Representantes que cambian de un partido a otro, generalmente como protesta contra la Casa Blanca.

El promedio de escaños perdidos por el partido gobernante es de 27, según datos que se remontan a 1934.

En las 23 elecciones realizadas desde entonces, el partido del presidente solo ha obtenido victorias en tres.

La actual mayoría del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, es mínima: tienen 218 representantes, que es el número exacto necesario para tener la mayoría, más un legislador independiente que suele inclinarse a votar a favor de los proyectos republicanos.

Los miembros de la Cámara de Representantes cumplen un periodo de dos años, por lo que sus 435 asientos se someten a elección en noviembre.

Pero la mayoría de los distritos no se consideran reñidos, porque el partido que los controla cuenta con un apoyo tan sólido que solo hay un ganador probable.

El Cook Political Report, que analiza campañas y elecciones, sugiere que en solo 18 distritos hay una competencia reñida, por lo que podrían ser ganados por cualquiera de los dos partidos.

De esos 18 asientos reñidos, 14 están actualmente en manos de los republicanos y cuatro de los demócratas.

Pero incluso si los demócratas no ganaran ninguno de ellos, aun así obtendrían la mayoría en la Cámara de Representantes si consiguen los 36 escaños considerados con alta probabilidad de inclinarse hacia ellos, o con tendencia que favorece a los demócratas.

La batalla por el Senado

Los republicanos tienen una ligera mayoría en el Senado.

Controlan 53 de los 100 escaños, mientras que los demócratas tienen 45, además que suelen contar con el apoyo de dos independientes.

Los miembros del Senado cumplen periodos de seis años, por lo que aproximadamente un tercio se renueva cada dos años.

Este martes se disputan 35 escaños, pero un análisis del Cook Political Report sugiere que solo siete de ellos son contiendas muy reñidas que podrían inclinarse hacia cualquier lado.

De esos escaños indecisos, seis están actualmente en manos de los republicanos y uno de los demócratas.

Para alcanzar los 51 necesarios para ser mayoría en el Senado, los demócratas necesitarían ganar cuatro de esos escaños, además de los cuatro considerados con alta probabilidad o con tendencia favorable demócrata.

Pero conseguir el control de la Cámara Alta no es tarea fácil para la actual minoría.

Necesitan conservar el escaño de Michigan, donde las encuestas sugieren que la contienda está más reñida de lo que les gustaría a los demócratas entre Abdul el Sayed, un político de izquierda considerado como ajeno al sistema, y su rival republicano, Mike Rogers, un aliado de Trump y exagente del FBI.

Además, necesitarían ganar escaños en estados que Trump ganó por un margen de dos dígitos en 2024, incluidos Alaska, Iowa y Ohio.

Pero las encuestas sugieren que tienen una oportunidad, incluso en Texas, donde el exprofesor de secundaria James Talarico podría convertirse en el primer demócrata en ganar un escaño por ese estado desde 1988 si derrota a Ken Paxton, el actual fiscal general del estado y estrecho aliado de Trump.

¿Cuáles son los temas clave?

En su campaña por la presidencia en 2024, Trump prometió “acabar con la inflación y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible”, pero la crisis del costo de vida está demostrando ser el tema clave para los votantes.

El 24 de febrero, en su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente declaró con orgullo que la gasolina estaba “por debajo de los US$2,30 por galón en la mayoría de los estados”.

Pero la guerra con Irán comenzó cuatro días después, interrumpiendo el suministro de energía de Medio Oriente y provocando que la gasolina alcanzara los US$4 en promedio en todo Estados Unidos.

La guerra se volvió cada vez más impopular a medida que sus consecuencias se extendían por todo el mundo y, en última instancia, afectaban directamente al bolsillo de los consumidores estadounidenses.

Una encuesta realizada en agosto reveló que el 63% de los encuestados desaprobaba la gestión de Trump ante esa situación.

Otros temas que los votantes consideran importantes son la atención médica y la inmigración.

Trump ha pregonado recientemente sus políticas de inmigración como un gran éxito, citando cifras de cruces fronterizos significativamente más bajas que en los últimos años.

Muchos candidatos demócratas se están centrando en los altos costos del seguro médico en Estados Unidos y en el impacto de la legislación de Trump en el acceso al sistema sanitario.

¿Podrá Trump sortear el descontento?

La mayoría de los indicios apuntan a que los demócratas tendrán unas elecciones de medio mandato favorables, pero no sería la primera vez que Trump y su partido superan las encuestas si logran conseguir más escaños de los esperados.

Una de las pocas cosas que juega a su favor es su enorme ventaja financiera.

A mediados de octubre, el Comité Nacional Republicano y sus grupos aliados contaban con unos US$320 millones, mientras que los demócratas disponían de algo menos de US$230 millones para las campañas.

Además, los republicanos contaban con más de US$160 millones adicionales a través del grupo MAGA Inc. de Trump, el principal brazo de recaudación de fondos y gasto del movimiento político Make America Great Again del presidente.

Los republicanos están utilizando esa ventaja financiera para comprar publicidad.

Según la firma de investigación AdImpact, en septiembre se emitieron anuncios políticos dirigidos a los votantes estadounidenses por un valor superior a los US$1.000 millones.

Los republicanos gastaron US$200 millones más que los demócratas y los superaron en gasto en casi todas las contiendas por escaños en el Senado que parecen estar reñidas en las encuestas.

Trump espera que esta avalancha de mensajes de última hora ayude a convencer a los republicanos de que salgan a votar, aumentando así la participación y limitando el daño contra él y su partido.

Sea cual sea el resultado, la atención se centrará rápidamente en las próximas elecciones presidenciales de 2028.