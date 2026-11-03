Presupuesto de Justicia se aprueba entre gritos, carteles y exigencias de renuncia Rabat

La oposición llevó su ofensiva contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a la discusión presupuestaria, pero no consiguió frenar los recursos de su cartera. Pese a los votos en contra y una protesta con carteles de “Renuncia Rabat” y “Fuera Rabat”, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó la partida por 16 votos a favor y 10 en contra.

La votación estuvo lejos de ser tranquila. La controversia por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores se tomó el debate, con acusaciones cruzadas, interrupciones y una disputa por el uso de la palabra que obligó al presidente de la comisión, Javier Macaya (UDI), a intervenir reiteradamente.

“Voy a anunciar mi voto en contra del presupuesto del Ministerio de Justicia mientras permanezca en esa cartera ese ministro”, advirtió la senadora Yasna Provoste (DC), quien acusó a Rabat de haber implementado una política de rebajas de penas.

La senadora Daniella Cicardini (PS) fue más dura: “No voy a aprobar ni un peso para el Ministerio de Justicia mientras siga a su cargo un ministro pro pederastas”.

En la misma línea, Juan Luis Castro (PS) sostuvo que existe un grave problema de confianza y que Rabat dejó de ser un interlocutor válido para el Congreso. La senadora Paulina Vodanovic (PS) apuntó directamente a la responsabilidad del secretario de Estado: “El problema nunca estuvo en la ley, sino en su conducta”.

“Da la palabra, dictador”

La tensión escaló cuando Macaya restringió las intervenciones de parlamentarios que no integraban la comisión y de quienes mantenían carteles contra Rabat en sus pupitres.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) le gritó “Da la palabra, dictador”, mientras la diputada Consuelo Veloso (FA) también protagonizó cuestionamientos a la conducción del debate.

Desde el oficialismo, el senador Rodolfo Carter (independiente republicano) salió en defensa de Macaya y acusó a la oposición de utilizar la discusión presupuestaria para castigar políticamente al ministro.

“La votación del presupuesto de la República no es la herramienta para castigar al ministro Rabat”, sostuvo, recordando que para exigir responsabilidades constitucionales existe otro procedimiento.

Macaya lamentó que los incidentes desplazaran materias como los sitios de memoria y el Plan Nacional de Búsqueda.

“No me creo merecedor de los insultos”, respondió al diputado Manouchehri.

La sesión también permitió despachar las partidas de Seguridad Pública, aprobada por unanimidad, y Agricultura, respaldada por 16 votos contra 10, aunque con rechazos a determinadas asignaciones para seguros agrícolas.

La oposición no logró bloquear el presupuesto de Justicia, pero dejó instalada su protesta contra Rabat en plena discusión del erario fiscal de 2027, mientras continúa preparando una acusación constitucional para intentar destituirlo.