Voto de castigo a Trump: demócrata gana en Michigan y se convierte en el primer senador musulmán

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron una nueva derrota para el Partido Republicano en Michigan, uno de los estados decisivos para la política estadounidense. El demócrata Abdul El-Sayed venció a Mike Rogers, candidato respaldado por Donald Trump, y se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado del país.

El resultado se suma a la ola de triunfos demócratas de la jornada electoral, interpretada como un voto de castigo a la administración Trump, particularmente por el costo de vida y las consecuencias económicas de sus políticas.

La victoria tiene especial relevancia porque Michigan fue uno de los estados que Trump consiguió ganar en las elecciones presidenciales de 2024, cuando derrotó a Kamala Harris por aproximadamente 1,4 puntos porcentuales.

Según informó The Guardian, El-Sayed, médico de 42 años y exdirector de Salud del condado de Wayne, celebró su triunfo durante la madrugada del miércoles en Detroit, acompañado por sus seguidores.

El candidato progresista había construido su campaña alrededor de propuestas como la cobertura sanitaria universal, la reducción de la influencia del dinero corporativo en la política y el cuestionamiento a la ayuda militar estadounidense a Israel.

Su adversario, Mike Rogers, es un excongresista republicano que también había perdido una elección al Senado en 2024, cuando fue derrotado por la demócrata Elissa Slotkin por un estrecho margen.

En esta oportunidad, Rogers contó con el respaldo de Trump, aunque durante las últimas semanas de campaña intentó distanciarse de algunas de sus políticas, particularmente de los aranceles comerciales y de la guerra con Irán.

La contienda estuvo marcada por ataques personales y religiosos contra El-Sayed. El propio Trump lo calificó de “yihadista” y lo vinculó, sin presentar pruebas, con organizaciones extremistas, mientras que el vicepresidente JD Vance también participó en los cuestionamientos.

Durante su discurso de victoria, el senador electo criticó esa estrategia y sostuvo que sus adversarios habían preferido promover divisiones antes que responder a las preocupaciones de la ciudadanía por los precios de los combustibles y los alimentos.

El-Sayed también defendió una agenda centrada en las necesidades internas de Estados Unidos, especialmente en educación, salud e infraestructura, y cuestionó el gasto destinado a intervenciones militares en el extranjero.

Su triunfo se produjo pese a las divisiones dentro del propio Partido Demócrata. Durante las primarias derrotó a Haley Stevens, candidata respaldada por sectores del establecimiento partidario, y enfrentó una campaña de organizaciones favorables a Israel que destinaron millones de dólares a impedir su nominación.

La elección de Michigan era considerada una prueba para determinar si un candidato progresista podía imponerse en un estado políticamente competitivo. El resultado permitió a los demócratas conservar el escaño que dejará Gary Peters, quien decidió no buscar la reelección.

A nivel nacional, la victoria de El-Sayed se suma a otros resultados favorables para los demócratas, incluidos triunfos en Texas, Kansas y Carolina del Sur, que contribuyeron a que el partido recuperara el control del Senado.

El avance opositor representa un revés para Trump en la segunda mitad de su mandato. Aunque las motivaciones de los votantes varían entre estados, el resultado de Michigan refleja las dificultades que enfrentaron los candidatos republicanos para defender la agenda presidencial en medio del malestar por los precios, los aranceles y la guerra con Irán.

En ese escenario, el triunfo de El-Sayed combina dos hitos: la llegada del primer musulmán al Senado estadounidense y una nueva señal del voto de castigo contra la administración republicana en las elecciones de medio término de 2026.