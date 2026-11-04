Kast continúa su gira europea con audiencia ante papa León XIV en el Vaticano: envió “bendiciones”

El Presidente José Antonio Kast continuó este miércoles su gira por Europa con una visita al Vaticano, donde sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV, acompañado de la primera dama, María Pía Adriasola, y una delegación de autoridades chilenas.

El mandatario llegó a la Santa Sede alrededor de las 5:00 de la mañana, hora de Chile, junto al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot; el canciller Francisco Pérez Mackenna; la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; la presidenta del Senado, Paulina Núñez; y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri.

Tras el encuentro, Kast destacó la recepción del pontífice y la participación de representantes de los tres poderes del Estado.

“Ha sido una muy buena reunión que he podido tener de manera personal, y también junto con la delegación que me acompaña, que representa a los tres poderes del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial”, señaló.

El jefe de Estado aseguró que León XIV manifestó su cercanía con Chile, país que visitó en distintas oportunidades antes de convertirse en papa.

“El Santo Padre nos ha manifestado su cariño, aprecio por Chile, país que conoce muy bien”, afirmó, recordando sus visitas a Santiago, Concepción, San Pedro de la Paz y San Fernando cuando era superior de los agustinos.

Respecto de los asuntos abordados, Kast indicó que el pontífice expresó su preocupación por los conflictos internacionales y la situación demográfica de distintos países.

“Ha manifestado también su interés por la familia, por la natalidad, que está siendo cada vez más difícil en las distintas naciones. Y ha enviado una gran bendición a cada uno de nuestros compatriotas”, sostuvo.

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Durante la audiencia, el Presidente entregó al papa una imagen de la Virgen del Carmen, de origen español y restaurada por el área de Patrimonio de La Moneda.

También le obsequió el libro La Edad Media en Chile, del sacerdote benedictino Gabriel Guarda, Premio Nacional de Historia de 1984. La obra aborda la historia de la Iglesia católica en Chile entre 1541 y 1826.

Una vez finalizada la reunión, León XIV encabezó su tradicional audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, donde saludó a los fieles y realizó una catequesis.

En paralelo, Kast permaneció en la Santa Sede para reunirse con el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher. Su programa también contempla un recorrido por la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y otras dependencias del Vaticano.

Tras completar sus actividades en Roma, el mandatario regresará a Madrid para continuar su agenda internacional y participar en las actividades de la Cumbre Iberoamericana.