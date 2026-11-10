Seis excancilleres chilenos respaldan a Grynspan para la ONU y piden unificar candidatura regional

Un grupo de 28 exministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe, entre ellos seis excancilleres chilenos, manifestó públicamente su respaldo a la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para convertirse en la próxima secretaria general de las Naciones Unidas (ONU), e hizo un llamado a los gobiernos de la región a concentrar sus apoyos en una sola postulación.

La declaración, difundida este 10 de noviembre, lleva las firmas de los excancilleres chilenos José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Mariano Fernández, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker, además de exautoridades diplomáticas de Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú y otros países de la región.

El pronunciamiento se produce en medio de la competencia por suceder en la Secretaría General de la ONU, proceso en el que también participó la expresidenta chilena Michelle Bachelet, pero que declinó su candidatura.

“Ha llegado el momento de converger en una sola candidatura y evitar que la dispersión de esfuerzos debilite esta oportunidad histórica para nuestra región y para las Naciones Unidas”, sostienen los firmantes.

Exministros destacan resultados de Grynspan en el Consejo de Seguridad

Los excancilleres fundamentan su respaldo en la trayectoria política y diplomática de Grynspan, quien fue vicepresidenta de Costa Rica y ha encabezado organismos internacionales como la Secretaría General Iberoamericana y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

La carta también destaca su desempeño en las consultas informales del Consejo de Seguridad. Según los firmantes, los resultados que han trascendido públicamente la han situado reiteradamente en el primer lugar entre quienes aspiran al cargo.

“Su desempeño en las sucesivas consultas informales del Consejo de Seguridad, según los resultados que han trascendido públicamente y que la han situado reiteradamente en la primera posición entre las candidatas y los candidatos, constituye una clara señal del respaldo que ha logrado reunir y de la solidez de su candidatura”, señala el documento.

Los exministros agregan que su experiencia en negociaciones multilaterales y construcción de consensos constituye un atributo relevante para conducir Naciones Unidas en un escenario internacional marcado por conflictos geopolíticos y cuestionamientos al multilateralismo.

Llamado a los gobiernos de la región

La declaración recuerda que sus firmantes ya habían expresado anteriormente su convicción de que corresponde a América Latina y el Caribe asumir la conducción de Naciones Unidas y que, por primera vez en la historia del organismo, una mujer ocupe la Secretaría General.

Sin embargo, en esta nueva intervención avanzan desde ese respaldo general hacia una candidatura específica. “Con pleno respeto por las demás candidaturas, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina y el Caribe a reunir sus apoyos en torno a Rebeca Grynspan”, plantean.

El documento concluye con una invitación a los Estados miembros de Naciones Unidas, particularmente a los integrantes del Consejo de Seguridad, a respaldar a la candidata costarricense.

Revisa la carta firmada por 28 excancilleres en el siguiente link.

Carta de ex-Cancilleres latinoamericanos sobre candidatura de Rebeca Grynspan