CEO de Nvidia, Jensen Huang, renuncia tras crisis por infidelidad con espía china

El cofundador y CEO de la tecnológica Nvidia, Jensen Huang, renunció a su cargo tras revelarse una infidelidad con una supuesta espía china.

Según la información de Bloomberg, el desliz con esta presunta espía y otra mujer dentro de la estructura corporativa de la empresa llevaron a fuertes cuestionamientos sobre su idoneidad a cargo de la empresa, principal fabricante de chips para IA.

La inteligencia de los Estados Unidos sostuvo que Alice Huang, amante de Jensen, sería una agente externa pagada por China para acceder a los secretos corporativos y desviar la influencia de Nvidia, a favor de la industria china. Apenas se confirmó la salida de Huang, las acciones de la tecnológica se desplomaron un 10%.

En respuesta a este caso, Nvidia abrió una investigación interna al respecto. Eso sí, señalaron que la aventura amorosa de Huang significara un riesgo ni para los secretos comerciales ni para la seguridad nacional de los Estados Unidos, en una suerte de aplacar un poco las consecuencias para la empresa.

En reemplazo, se designó a Colette Kress como CEO interina, que hasta antes de la polémica desempeñaba labores de directora financiera. Harvey Jones, en tanto, asumirá como presidenta del directorio.