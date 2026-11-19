El Presidente José Antonio Kast celebró este jueves la reunión trilateral prevista entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump; China, Xi Jinping; y Rusia, Vladímir Putin, durante su intervención en el plenario de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Shenzhen, China.

El jefe de Estado chileno respaldó la instancia de diálogo entre las tres potencias, cuya agenda contempla asuntos como las guerras en Ucrania e Irán y el control de los arsenales nucleares.

“Aplaudimos la iniciativa de que se sienten a conversar y les deseamos el mayor de los éxitos en el encuentro que sostendrán”, afirmó Kast ante los líderes del foro, sumándose a las expresiones de respaldo formuladas previamente por los representantes de Malasia e Indonesia.

El Mandatario destacó que la cumbre ofrece una oportunidad para fortalecer el entendimiento entre las principales economías del mundo y avanzar hacia una paz más duradera.

En ese contexto, planteó que el diálogo multilateral puede contribuir a “construir un mundo más seguro”, especialmente frente a los conflictos internacionales y las tensiones entre potencias.

La intervención del Presidente chileno también estuvo marcada por una defensa de la apertura económica, la soberanía de las naciones y la cooperación entre los países que integran el Asia-Pacífico.

Al comenzar su discurso, Kast destacó la transformación experimentada por Shenzhen durante las últimas décadas, presentándola como un ejemplo del impacto de la apertura comercial y la competencia económica.

“Pocas ciudades en el mundo muestran con tanta claridad lo que ocurre cuando un país decide abrirse, trabajar y competir. Hace poco más de 40 años aquí había un pueblo de pescadores y hoy es una de las grandes capitales de la innovación del planeta”, señaló.

A partir de esa experiencia, el Presidente abordó las distintas visiones que han planteado China y Estados Unidos sobre la integración regional.

Recordó que Xi Jinping describió en 2013 al Asia-Pacífico como una “gran familia”, mientras que Donald Trump defendió en 2017 una “constelación de naciones” independientes y “satélite de ninguna”.

Aunque ambas expresiones han sido interpretadas como visiones contrapuestas, Kast sostuvo que pueden complementarse.

“Chile cree que en ambas hay una verdad. Para nosotros la familia es la base. Una familia sana es aquella donde todos aportan y la construyen desde su propia originalidad y con los talentos que cada uno ha recibido. Así entendemos esta región, una familia de naciones libres y soberanas”, expresó.

El Mandatario planteó que Chile participa de esa comunidad mediante una política de apertura internacional desarrollada durante décadas, que ha permitido fortalecer sus vínculos comerciales con las economías del bloque.

En ese sentido, recordó que actualmente más de dos tercios de las exportaciones chilenas tienen como destino países integrantes de la APEC.

Sobre esa base, propuso tres ejes para fortalecer la cooperación regional: apertura, transformación y cooperación.

Respecto del primero, Kast defendió el libre comercio, aunque subrayó que este debe desarrollarse bajo condiciones de reciprocidad y reglas estables.

“El comercio libre tiene que ser un comercio justo donde las mismas reglas valen para todos. La apertura solo tiene sentido si se traduce en oportunidades concretas para nuestras empresas, trabajadores y familias”, afirmó.

El Presidente sostuvo que la integración económica debe generar beneficios tangibles para la población y no limitarse al intercambio comercial entre los países.

En materia de transformación productiva, abordó el impacto de la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas fuentes de energía sobre la economía mundial.

Kast destacó que Chile cuenta con recursos naturales y capacidades que pueden contribuir al desarrollo de nuevas tecnologías y a la modernización de sectores estratégicos.

“Tenemos cobre, litio que el mundo necesita. Tenemos el sol y el viento para producir energía limpia. Somos líderes en inteligencia artificial y ello nos permitirá modernizar sectores claves como la minería, la agricultura, la gestión del agua y la logística. Queremos que ese potencial se traduzca en una mayor productividad, innovación y mejores oportunidades para nuestro pueblo”, manifestó.

No obstante, reconoció que el aprovechamiento de esas capacidades requiere inversiones, formación de trabajadores, investigación y condiciones de seguridad que permitan desarrollar nuevos proyectos.

En esa línea, planteó la necesidad de profundizar las alianzas entre gobiernos, empresas, universidades y centros tecnológicos para extender los beneficios de la transformación digital.

El tercer eje de su intervención estuvo centrado en la cooperación frente a desafíos que trascienden las fronteras nacionales.

Entre ellos mencionó la seguridad energética, la estabilidad de las cadenas de suministro y la preparación ante desastres naturales, asuntos que afectan a las 21 economías integrantes del foro.

También llamó a fortalecer la coordinación internacional para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

Según explicó, estas actividades ilícitas aprovechan las mismas rutas e infraestructuras que permiten el desarrollo del comercio legítimo, por lo que representan una amenaza para la integración regional.

“Si no cooperamos para cerrarle el paso, ponemos en riesgo todo lo que hemos construido”, advirtió.

Hacia el cierre de su intervención, Kast insistió en que el Asia-Pacífico debe preservar los espacios de cooperación construidos durante las últimas décadas, especialmente en un escenario internacional marcado por conflictos e incertidumbre.

“Este encuentro es una gran oportunidad para construir puentes de confianza que nos permitan alcanzar certezas, prosperidad y paz que nuestros pueblos tanto necesitan”, concluyó.

La participación del Mandatario en la cumbre APEC forma parte de su gira oficial por Asia, que comenzó con su llegada a Shenzhen el martes.

Durante su estadía en China, Kast participó tanto en el plenario de líderes como en el foro empresarial del organismo y sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos de China, Perú y Singapur.

Su agenda internacional contempla además una visita a Japón, hacia donde tiene previsto trasladarse durante la noche de este jueves, hora local.