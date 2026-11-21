América Latina y el Caribe deben articular una respuesta regional conjunta que combine financiamiento, tecnología y sistemas de información para mitigar el impacto del fenómeno climático de El Niño y otros desastres naturales, afirmó este viernes a EFE -en una entrevista- la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para la región, Susana Cordeiro Guerra.

El impacto de El Niño, que podría intensificarse hacia finales de 2026 e inicios de 2027, representa “un desafío realmente regional” que exige un “abordaje bien integrado, con un paquete de instrumentos de financiamiento” que permita a los países prepararse y atender las emergencias, afirmó Cordeiro Guerra en el marco de una visita a Honduras.

La ejecutiva del BM añadió que además de los recursos económicos, es necesario fortalecer la disponibilidad de datos e información para anticipar el impacto de estos fenómenos, y aprovechar los sistemas y las experiencias ya existentes en otros países.

“Hay necesidad de más datos, de más información para prepararse ante esos desastres”, subrayó Cordeiro Guerra, al destacar el apoyo del organismo multilateral para incorporar a Honduras a mecanismos regionales de preparación.

El Niño es un fenómeno climático relacionado con el calentamiento anómalo del océano Pacífico oriental ecuatorial, que genera lluvias torrenciales e inundaciones y también sequías.

Un estudio de la Organización de Estados Americanos (OEA) indicó en octubre pasado que a causa de El Niño se prevén precipitaciones más intensas que terminen en inundaciones y deslizamientos en la costa de Ecuador, el norte de Perú, el centro y sur de Chile y la Cuenca del Plata en territorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En cambio, los países de Centroamérica, las islas del Caribe, las regiones Andina y Caribe de Colombia y Venezuela, así como la cuenca amazónica podrían enfrentar “fuertes reducciones de lluvia y sequías severas”.

Las posibles condiciones de sequía podrían comprometer el abastecimiento general de agua y la generación de energía hidroeléctrica, lo que abre la puerta a afecciones en servicios esenciales en una región donde, según datos de la institución, más de doscientos millones de personas carecen de un servicio continuo de agua.

Preparación agrícola ante El Niño

En Honduras, El Niño ha agravado la sequía que sufren varias regiones del país, especialmente en el sur, con una grave afectación a la producción de granos básicos.

La alta representante del BM anunció que el organismo multilateral prevé someter a la aprobación de su directorio un financiamiento contingente de ochenta millones de dólares para ayudar al país centroamericano a hacer frente a posibles desastres.

Como parte de esos esfuerzos, Cordeiro Guerra destacó también que el Plan de Acción Conjunto de AgriConnect -impulsado por el BM, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno hondureño- contribuirá a fortalecer la capacidad de los pequeños productores ante los eventos climáticos extremos.

La iniciativa busca facilitar a los agricultores el acceso a financiamiento, mercados y tecnología, así como proporcionarles información que les permita mejorar su productividad y planificar mejor sus actividades.

AgriConnect, enfatizó la vicepresidenta, “va de la mano con esos esfuerzos del Gobierno” hondureño, en una apuesta por fortalecer la resiliencia de los productores y la seguridad de las actividades agrícolas.

Para 2030, AgriConnect se propone beneficiar a 400.000 agricultores familiares mediante mejores servicios y acceso a información sobre mercados y cultivos, contribuir a elevar los ingresos de 200.000 productores y mejorar la seguridad alimentaria de 100.000 personas.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó, a mediados de agosto, que El Niño evolucionaría rápidamente en los meses siguientes hasta convertirse en un episodio fuerte, lo que aumentaría la probabilidad de fenómenos extremos y desastres naturales.