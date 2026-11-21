La popularidad de Bukele traspasa fronteras

Este aplauso a las políticas de mano dura no se limita a El Salvador. En otros países de América Latina, donde la inseguridad ciudadana y el avance del crimen organizado dominan el debate público, Bukele se ha convertido en un referente para sectores que reclaman más firmeza frente a la delincuencia.

Una muestra se vio esta semana en Haití, donde miles de personas salieron a las calles para apoyar las operaciones de militares salvadoreños contra las bandas que controlan amplias zonas del país. Algunos de los manifestantes llevaban incluso camisetas con la imagen de Bukele. Los manifestantes, convocados por la oposición, también exigían la renuncia del primer ministro Alix Didier Fils-Aimé.

Según Lucía Nuñovero, abogada y criminóloga afiliada a la Pontificia Universidad Católica de Perú, el atractivo del modelo salvadoreño está relacionado con los resultados que sus partidarios le atribuyen. “El modelo Bukele tiene el atractivo del resultado: ya no solamente mostrar apariencia, sino efectivamente una percepción real de la población, una experiencia real de las personas de sentirse más seguras”, explica a DW.

Sin embargo, la experiencia salvadoreña no se podría trasladar automáticamente a otros países. La experta salvadoreña Peña recuerda que las estructuras criminales y las condiciones son distintas en cada país. En El Salvador, además, las capturas masivas estuvieron precedidas por un trabajo de inteligencia sobre las pandillas. “No es tan sencillo como exportar el modelo y decir: vamos a hacer una megacárcel y a capturar a cualquiera”, indica. Al mismo tiempo señala que los gobiernos que adopten esa política “deben ser conscientes de que pueden terminar sacrificando garantías fundamentales y el Estado de derecho”.

De la admiración a las decisiones políticas

En Perú, el modelo de Bukele ha llegado también al debate sobre la política penitenciaria. A finales de octubre de 2026, la presidenta Keiko Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña de máxima seguridad. Tras recorrer las instalaciones, Fujimori anunció que su gobierno recogería algunas ideas para construir dos nuevos penales en el país. Entre las medidas que mencionó estaban las restricciones a las visitas y las comunicaciones de los internos, así como programas de trabajo en las cárceles.

Y el jueves 19 de noviembre, el Gobierno peruano informó que construirá dos megacárceles en Huaura, al norte de Lima, con apoyo de Estados Unidos y una capacidad para unos 24.000 reclusos. Una de ellas estaría destinada a alrededor de 10.000 presos considerados de alta peligrosidad. La otra prisión sería para unos 14.000 internos primarios. El Ejecutivo peruano reafirmó también que busca incorporar programas similares a los aplicados en El Salvador.

En este punto, la criminóloga peruana Nuñovero hace una distinción entre la visita de Fujimori a El Salvador y el origen de los proyectos penitenciarios. Según explica, la construcción de nuevos penales responde a una política que se discute desde hace más de una década. “No, no está inspirada en Bukele”, aclara Nuñovero. No obstante, la experta considera que el caso salvadoreño pone sobre la mesa una cuestión relevante: “La necesidad de reformar el propio Estado para enfrentar al crimen organizado, también en los ámbitos penitenciario, policial y judicial”.

Para Nuñovero, construir nuevas cárceles no será suficiente si no se fortalecen las instituciones encargadas de administrarlas y garantizar el funcionamiento del sistema de justicia. “Si ahorita levantamos cinco megacárceles, pero no se fortalecen los sistemas penitenciarios, van a ser simplemente nuevas infraestructuras”, advierte. Y Peña coincide en que combatir la criminalidad no exige renunciar a las garantías fundamentales. “Nosotros creemos que sí es posible combatir la criminalidad respetando el Estado de derecho. Lo que pasa es que eso requiere políticas de seguridad más integrales”, insiste.