El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, está “clínicamente estable”, informó este domingo el hospital de Brasilia donde permanece desde el viernes.

Bolsonaro, de 71 años y en prisión domiciliaria condenado por golpismo, mantiene el “tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional”, indicó la clínica privada DF Star en un boletín. Aún no hay previsión de alta, agregó.

“Continúen en oración por él”

“Pasó la noche sin dolor” y ya pudo caminar, afirmó en Instagram la esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

“Continúen en oración por él, para que el intestino vuelva a funcionar normalmente y no necesite someterse a un procedimiento más invasivo”, escribió.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, sufre secuelas de la puñalada que recibió en el abdomen durante la campaña electoral de 2018 y ha sido operado varias veces.