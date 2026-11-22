La senadora Ximena Órdenes (IND-PPD) salió al paso de las explicaciones entregadas por Juan Luis Castro (PS) sobre el denominado caso firmas y descartó que el retiro de su permiso constitucional, mientras acompañaba al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia, pueda atribuirse simplemente a un problema de comunicaciones internas.

En declaraciones a La Tercera este domingo, la parlamentaria fue categórica: “Nunca fui consultada sobre el retiro del permiso constitucional y de haberlo sido tampoco habría estado de acuerdo”.

Órdenes explicó que viajó a Asia con una autorización destinada a resguardar el equilibrio de fuerzas en el Senado, evitando que su ausencia y la de otros parlamentarios de la comitiva presidencial otorgara ventajas circunstanciales al oficialismo o a la oposición durante las votaciones.

La respuesta llega después de que Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, reconociera haber instruido la tramitación del retiro de los permisos de Órdenes y Fidel Espinoza (PS). En una entrevista con el mismo medio, el senador involucró a la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en el origen de la gestión y atribuyó lo ocurrido a dificultades de comunicación con los legisladores que se encontraban en Asia.

Castro también aseguró que los comités parlamentarios disponen habitualmente de firmas digitalizadas de sus integrantes para realizar trámites administrativos, descartando cualquier falsificación.

Sin embargo, Órdenes rechazó que la disponibilidad de una firma pueda reemplazar el consentimiento de su titular. A su juicio, cada autorización debe contar con la aceptación personal del parlamentario, por lo que llamó a revisar los protocolos internos de los comités y de la Secretaría del Senado.

La legisladora sostuvo que el episodio está lejos de constituir un simple malentendido reglamentario, como se ha intentado presentar.

Respecto de la investigación abierta por la Fiscalía Regional de Valparaíso por una eventual falsificación de firmas, Órdenes llamó a respetar las atribuciones del Ministerio Público y aseguró que el Senado deberá facilitar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos.

La controversia, que ya derivó en una querella contra Castro y quienes resulten responsables, ha profundizado las tensiones entre el PS y el PPD, mientras continúa pendiente establecer quién autorizó el uso de las firmas y bajo qué procedimiento se gestionó el retiro de los permisos constitucionales.