El candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, protagonizó una de las principales polémicas del último debate antes de las elecciones españolas del próximo domingo, luego de decirle “Y usted, calladita” a la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, mientras se llevaba el dedo índice a la boca en un gesto de silencio.

El intercambio se produjo cuando Colau cuestionó que el PP mantenga aforado al expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la dana de octubre de 2024.

“Vergüenza, con más de 230 víctimas mortales y usted mantiene a Mazón aforado. ¿Cómo puede decir que eso es buena gestión? Más de 230 víctimas que aún están esperando justicia y reparación”, sostuvo la exalcaldesa de Barcelona.

“Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita”, respondió Feijóo, reprochándole no haberse pronunciado entonces sobre la actuación del presidente del Gobierno. Al momento de la tragedia, Colau no formaba parte del Ejecutivo y ya había dejado el Ayuntamiento de Barcelona.

Pedro Sánchez intervino inmediatamente: “¿Por qué habla de calladita, señor Feijóo? Un poco de respeto”. El mandatario añadió: “Pero qué machismo es este, señor Feijóo”, a lo que el dirigente popular respondió: “Señor Sánchez, no manipule”.

En una intervención posterior, Colau volvió a emplazar al candidato conservador.

“Señor Feijóo: ya me ha llamado antes calladita, demostrando su feminismo. Dice que creció entre mujeres y le enseñaron, pero no le enseñaron mucho porque interrumpe mucho y encima me manda a callar”, manifestó.

A la salida del debate, Feijóo se mostró dispuesto a retirar sus palabras, aunque rechazó la interpretación de sus adversarios. “Si he molestado a alguien, por supuesto lo retiro, pero ya está bien de hacer teatrillo”, declaró.

Posteriormente, ante sus simpatizantes en la sede del PP en Madrid, el candidato se reafirmó, asegurando que “los de Sumar, el Frente Amplio, el Frente Estrecho o como se quieran llamar han estado calladitos y calladitas durante todos los años de corrupción”.

“¿Pero de verdad tan mal les ha salido el debate que lo que intentan es manipular?”, cuestionó.

Desde Frente Amplio respondieron a través de X: “Nada de ‘calladita’, señor Feijóo. No nos callaremos ni para pedir justicia y reparación a las víctimas de la inoperancia de Mazón, ni porque un hombre crea que pueda mandarnos a callar”.

Sánchez también retomó la controversia ante sus simpatizantes en la sede del PSOE, donde acusó de machismo tanto a Feijóo como al candidato de Vox, Santiago Abascal.

“Desde luego, no conocen a las mujeres. Callarse no se van a callar. El próximo domingo van a votar y van a expresar alto y claro que no quieren la involución que representan Feijóo y Abascal”, sostuvo.