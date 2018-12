Señor Director:

Producto de la filtración de las palabras que dirigió el Comandante en Jefe del Ejército a Oficiales reunidos en la Escuela Militar, ha surgido como tema de debate la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.

Al respecto, estimo que la discusión no debe centrarse en la subordinación, control o acatamiento de las FF.AA. al poder civil, porque estas Instituciones no pueden ser deliberantes y son obedientes de las leyes, por lo tanto, el centro de gravedad tiene que ser la consolidación de un genuino liderazgo civil en Defensa que permita al poder político dirigir a estas Instituciones con conocimiento, lo que a su vez le acrecentará su autoridad.

La causa de esta falta de liderazgo es, a mi parecer, netamente responsabilidad política. Fundamento mi opinión en tres antecedentes. El primero, es que tanto en la Ley 20.424 “Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional” como en el organigrama del ministerio de Defensa publicado en su página web, no se aprecia explícitamente la dependencia de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. al Ministro, puesto que en la Ley 20.424 solamente se habla de la Junta de Comandantes en Jefe y en el organigrama no figuran estas autoridades militares ni las FF.AA. dependiendo de la autoridad política, puesto que no aparecen en la orgánica ministerial. Como segundo elemento, tenemos que en la mencionada Ley 20.424, las atribuciones y responsabilidades de los Subsecretarios y Ministro no tienen un carácter mandatorio o resolutivo, puesto que la mayoría de sus funciones se inician con palabras como “Proponer”, “Colaborar”, “Sugerir”, “Convocar” y “Coordinar”, que en definitiva le restan potestad a las autoridades. Por último, se necesita que las autoridades civiles y políticas cuenten con conocimientos de materias propias de defensa, debiendo tener como requisito un curso en la ANEPE, y que posteriormente se involucren activamente en los ejercicios militares que se realizan anualmente para que conozcan parte importante de su trabajo, como procedimientos, capacidades y las fuerzas que deben dirigir.

Benjamín Riquelme Oyarzún