La lectura es un derecho

Señor Director:

Esta semana celebramos los 206 años de la Biblioteca Nacional de Chile, el palacio de los libros como afirmara la Sra. Ana María Ried, descendiente de José Miguel Carrera, fundador del icónico edificio y lugar simbólico del fomento lector. Este se sustenta en la Política y el Plan Nacional de Lectura con un enfoque regional de las medidas que se implementan, junto con la participación de diversos Ministerios e instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

Como Servicio Nacional del Patrimonio Cultural tenemos una gran responsabilidad en la materialización de muchas de las iniciativas que pretenden ampliar el número de lectores en nuestro país. Pero no sólo se trata de lectura. En materia de bibliotecas existen 6 bibliotecas regionales y cerca de 450 bibliotecas públicas en convenio, con una importante presencia en el territorio nacional. Desde Visviri hasta Puerto Williams, más de 4 mil kilómetros están cubiertos con bibliotecas públicas. En ellas entregamos servicios digitales y hay espacios inclusivos, que democratizan la cultura siendo, muchas veces, verdaderos centros culturales.

Como botón de muestra, durante el 2018 la Biblioteca de Santiago prestó 340 mil 899 libros, es decir, el 38% de los préstamos totales de la Región Metropolitana; por su parte BiblioMetro alcanzó el 33% de los préstamos de la región. En regiones, la cifra no es menor. La Biblioteca Regional de Antofagasta, inaugurada en 2013, prestó 57.126 libros, lo que representa un 86% de los préstamos totales de la región. O la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de Coquimbo, abierta en marzo de 2018, prestó 66 mil 957 libros, lo que representa un 65% de los préstamos totales de esa región.

Pero el desafío no es sólo “crear” nuevos lectores. También debemos reconocer la expansión del mundo digital. El programa BiblioRedes entrega conexión a Internet y equipos informáticos de última generación a 450 bibliotecas públicas y a 18 laboratorios regionales a lo largo de todo Chile. También ofrece una amplia gama de cursos de capacitación, presenciales y a distancia, a través de las plataformas de e-learning que ésta mantiene. Estamos presentes en 64 recintos penitenciarios a lo largo de Chile, donde se brinda capacitación en alfabetización digital a los internos a través del trabajo conjunto con Gendarmería.

La lectura acorta las brechas sociales, permite desarrollar el pensamiento crítico, motiva la reflexión, la creatividad y nos hace personas más empáticas y comprensivas. La lectura, no sólo puede y debería ser un placer, sino que también, es un derecho. Esa es nuestra visión.

Carlos Maillet A.

Director

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural