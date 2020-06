LasTesis: artivismo (¿y literalidad?)

Señor Director:

Sobra decir lo importante que son las artes y humanidades en estos tiempos de cuarentena: se ha evidenciado lo crucial que resultan para nuestro bienestar como sociedad, pero también (y esto hay que decirlo) para desarrollar nuestro pensamiento crítico e intelecto. Por esto, es importante decir lo necesario que resulta la divulgación de conceptos, contenidos e investigaciones en el campo de las artes visuales (estamos al debe, reconozcámoslo). Concretamente me refiero al arte de acción y el performance art. Sabido es, por quienes investigamos en ello, y generamos obras de este calibre, que las obras no apuntan a la literalidad en ningún caso. Y que, aunque así fuera, en el caso de LasTesis y su trabajo “Un violador en el camino” (2019) así como el más reciente de ellos, realizado en el mes de mayo de 2020 no son las creadoras de la demanda de fondo, sino que basan su trabajo escénico y artístico, en investigaciones previas; por ello, su campo de creación está en la puesta en escena, el movimiento y su circulación. Como investigadora del área, puedo comentarle que existe un campo semántico que alude a lo simbólico y se presenta fuertemente en ambas propuestas. Entonces: ¿no va siendo hora de que se entienda, por ejemplo, que el trabajo del colectivo LasTesis opera desde ahí?, ¿no es entendible acaso, que en su propuesta reciente vuelvan a apuntar a la necesidad de reformar la institución de carabineros, al igual que ha solicitado de múltiples formas la ciudadanía y se ha recogido en demandas ampliamente leídas en los muros y oídas en las marchas y protestas? (Se puede estar o no de acuerdo con ello, pero no negar que existen y que se es testigo de estos antecedentes de hecho, incluso sin buscarlos).

La palabra “autor” viene de auctor, el que aumenta. Con lo que, en este caso, LasTesis como autoras hacen precisamente eso: aumentan y amplifican investigaciones de teóricas feministas, así como pensamientos y reflexiones (o demandas) presentes en la sociedad, demostrado por lo demás en investigaciones. En estos momentos, la lucha por los significados sigue siendo intensa y las artes no pueden separarse de lo político (ni de la política). Sin ir más lejos, el artista Sigmar Polke en una oportunidad hizo un llamado a fijar explosivos a los lienzos. ¡Qué bueno que la ciudadanía y la policía entendieron a qué se refería! Evidentemente era un llamado a la acción desde las artes, a ser movilizadores de la acción y no a ir a comprar explosivos para dinamitar pinturas y obras. ¿Se imagina que habría pasado si el llamado de Polke hubiese tenido respuesta literal? ¡no tendríamos museos ni galerías de arte!

Marla Freire Smith

Dra. en Historia y Teoría del Arte

Académica e investigadora en arte y cultura