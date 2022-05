La verdad en pelotas

Señor Director:

Perdón por el rótulo, (título) algo andrajoso y haraposo, pero rotundo al fin y al cabo. Y es que me entusiasmé escuchando en una entrevista al ex alcalde de Tirúa y actual constituyente Adolfo Millabur, quien demostró claramente no tener pelos en la lengua. Y por Dios que hace falta la sencillez de un buen raciocinio, la contundencia de sus acusaciones, la pulcritud de sus palabras simples y directas, todo lo cual me obligó a penetrar y a discurrir sobre la verdad sin tapujos, sin eufemismos, es decir... en pelotas.

"Hace alrededor de 4 años, que en mi zona (macrozonasur) el Estado estuvo ausente, simplemente desapareció, con todas sus implicancias"... Siguiendo con sus argumentos: hay disputas, falta de entendimiento entre las comunidades mapuches. Divisiones que tienen su origen en diferentes formas de cooptar, de co-escoger trabajos diversos ofrecidos a mapuches por las forestales, las empresas que manejan los dineros dividiendo así, sus justas aspiraciones, muchas veces incluyendo la violencia Sin contar que la mayor parte de los atentados, incendios y desmanes, son atribuidos a ellos ficticiamente, engañosamente, embaucando y burlando a la opinión pública que toma partido candorosamente contra esta sufrida etnia.

Del gobierno, se quejó que ha sido errático en su planificación, lo que en parte tiene razón, como también de la política poco consistente sobre la restitución de tierras, el grave problema de la expropiación de estas cuando el dueño es un privado, etc., en fin, es duro en todo esto, pero se declara un convencido partidario del diálogo y confía categóricamente en que la Convención podrá abrir una puerta al inicio de la búsqueda bajo reglas claras de soluciones a mediano plazo de una paz duradera. Y no solo en la Araucanía, sino en todo nuestro territorio, la misma paz que algunos, torpemente, pretenden ¡"rechazar"! También respondió no haber estado de acuerdo en "Huanchaca" con no haber entonado la Canción Nacional y no haber visto flamear nuestra bandera.

Un buen equipo asesor y colaborador de verdades concluyentes y decisivas que aporten a esta eterna búsqueda de soluciones efectivas al mal llamado "Conflicto Mapuche" que en buen castellano no es otra cosa que el "Conflicto que el Estado de Chile mantiene con el Pueblo Mapuche", un buen equipo digo, podrían configurarlo Adolfo Millabur, Francisco Huenchumilla y Alfredo Moreno, todos ellos poseedores, como pocos, de las verdades reveladoras de la zona, manifestadas y aclaradas por el ex alcalde de Tirúa, confiado y feliz convencional.

Aníbal Wilson Pizarro