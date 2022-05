¿Expresar ideas o instigar acciones?

Señor Director:

El abogado Luis Mariano Rendón presentó una denuncia por sedición contra el almirante Miguel Ángel Vergara Villalobos por haber hecho “un desembozado llamado al golpismo” —en un reciente discurso pronunciado como presidente de la Liga Marítima de Chile— lo que está tipificado como delito contra el orden público en la la ley 12.927 sobre Seguridad de Estado; que sanciona a quienes inciten, promuevan, fomenten o propugnan acciones violentas para lograr cambios o reformas políticas o sociales.

El señor Rendón “comete el error de confundir expresar ideas con instigar acciones”, como señaló Carlos Peña en su columna titulada “Armas cargadas” publicada en El Mercurio de Santiago el 22 de mayo de 2022.

Quién no ha planteado una idea, sino que ha instigado en varias ocasiones a emplear la violencia armada contra el Estado es el líder de la CAM Héctor Llaitul, contra quien no han sido presentadas querellas porque, al decir del presidente Boric: “nosotros no vamos a perseguir ideas”.

Adolfo Paúl Latorre, abogado.