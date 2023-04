Protección a los/as defensores/as de derechos humanos en Chile

Señor Director:

Actualmente, el congreso discute un proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza de Carabineros, que se inscribe en un proceso de continuas reformas. Ahora bien, si los derechos humanos constituyen, de entre otras cosas, límites al poder político, resulta fundamental posibilitar el equilibrio de las fuerzas institucionales y salvaguardar el legítimo interés del Estado de promover y proteger los derechos humanos. Ello, debe considerar la debida protección integral a los defensores/as de derechos humanos, tanto de las instituciones autónomas como respecto de quienes pertenecen a las organizaciones de la sociedad civil. Chile está al debe con relación a este asunto.

Las cifras y las brechas en materia de acceso a la justicia que es posible observar en los procesos de investigación penal vinculados a la última crisis de derechos humanos de 2019, nos lo indican. En este sentido y entendiendo que no debiera haber jerarquía de ningún tipo entre las víctimas de violencia institucional ni de afectaciones en juego, sí, se requiere de un compromiso reforzado respecto de este grupo en particular atendido el papel que históricamente han desempeñado y la multiplicidad de derechos individuales y colectivos que están implicados en su labor de protección y promoción. Necesitamos que este debate nacional, no omita el avance de leyes y políticas públicas que reconozcan y alienten el aporte de estos grupos intermediarios a la construcción de una cultura de derechos humanos. Si vamos a “avanzar”, hagámoslo también en estos sentidos.

Daniela Aceituno Silva