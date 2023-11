Señor Director:

Cada 06 de noviembre se conmemora el día de la Antártica Chilena. Aunque esta fecha por muchos es olvidada, tiene su origen en la firma del Decreto N°1747 de 1940 por parte del expresidente Pedro Aguirre Cerda, quien definió los límites del Territorio Chileno Antártico durante su gobierno después de variados estudios sobre la materia. Esto se debió a que cada vez había mayores intereses de países en torno al continente y buscaban establecer una idea que estas tierras no poseían dueño alguno, desconociendo los derechos chilenos. Este decreto, que en su momento no se entendió (e inclusive llevó a un sinfín de bromas en la revista Topaze) significó que hasta el día de hoy Chile tenga participación de las decisiones del Sistema del Tratado Antártico, como parte de uno de los 12 signatarios del mismo de 1959, que, cabe decir, no significó abandonar su posición, pues hizo mención explícita de la mantención de su reclamación territorial establecida desde 1940. Por ello, este día histórico debiese ser recordado, porque este mandato de 1940 nos permite hasta hoy, ser partícipes de las decisiones del futuro del continente blanco.

Karen Manzano Iturra

Instituto de Historia, Universidad San Sebastián